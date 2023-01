Aus dem Karlsruher Zoo sind sie fast weniger wegzudenken als die Eisbären: die Pfaue. Anders als die pelzigen Tierkollegen bewegen sich die stolzen Vögel jedoch völlig ungehindert - und ungeniert - durch den Karlsruher Stadtgarten. Zu stolz, um bei den Besuchern nach gelegentlichen Snacks zu fragen sind die Pfaue dann doch wieder nicht, aber ist das überhaupt erlaubt?

Füttern verboten!

Zoodirektor Matthias Reinschmidt muss auf diese Frage nur lachen und meint: "Natürlich ist das Füttern aller Tiere hier verboten - auch die Snackweitergabe an die Pfaue." Doch so leicht wie der Zoodirektor das Einhalten dieser Regel hinstellt, ist es unter Umständen gar nicht.

Zu allem bereit: Im Cottbusser Tierpark streiten sich zwei männliche Pfaue um ihr Revier. Foto: Patrick Pleul

Es ist kein Geheimnis, dass die großen Vögel den gelegentlichen Pommesesser bei seinem Verzehr überfallen - oder sich an verlorenen Resten gütlich tun. Vielleicht wäre es ja an der Zeit, unter - weit mehr als vier Augen - mal mit den Tieren zu reden. Vielleicht kennen sie die Regel, wie so mancher Zoobesucher nämlich gar nicht.