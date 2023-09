Der September steht vor der Tür und der hat direkt am ersten Wochenende einige tolle Veranstaltungen im Repertoire! Die letzten Sommer-Festivals laden nochmal zum Feiern ein. Ein nobles Dinner lockt an einen geheimen Ort und in Ettlingen gibt's was auf die Ohren. Was in und um Karlsruhe sonst noch so ansteht, gibt es in unseren wöchentlichen Event-Tipps zum Wochenende.

29. August bis 3. September: Improfestival

Im Theaterhaus befinden sich das marotte Figurentheater, das Jakobus Theater und Das Sandkorn Theater | Bild: Yannick Antritter

Fünf Tage lang wird das Impro-Festival im Marotte Theater und im Improtheater Karlsruhe gefeiert. Heißt: Besucher können sich auf Theater Wokshops und verschiedene Aufführungen freuen. Wer also das Improfestival noch nicht entdeckt hat, hat an diesem Wochenende nochmal Gelegenheit dazu.

Da das Festival von einem internationalen Ensemble auf die Beine gestellt wird, finden die Shows nur in englischer Sprache statt. Für Freitag gibt es um 18.30 Uhr noch Karten für das Stück "Dunkelheit".

Wann? Die Stücke starten meist gegen 18.30 Uhr. Workshops starten bereits gegen 10 Uhr

Preise: Eine Aufführung kostet zwischen 10 und 15 Euro. Workshops zirka 100 Euro.

Wo? Aufführungen im Marotte Theater - Kaiserallee 11; Workshops im Improtheater - Friedenstraße 2

1. bis 3. September: Streetfood Fiesta in Bad Herrenalb

Ein Wochenende lang wird Bad Herrenalb bei der Streeetfood-Fiesta zur Genussmeile. Food-Trucks, Live-Cooking-Shows und vieles mehr können Besucher dort entdecken. Der Eintritt ist kostenlos.

Wann? Freitag ab 17 Uhr, Samstag + Sonntag ab 11 Uhr

Wo? Rathausplatz Bad Herrenalb

Haltestelle: Bad Herrenalb Bahnhof, danach 10 Minuten zu Fuß

2. September: Dîner en Blanc

Diner en Blanc im Jahr 2018 Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Ein nobles Abendessen unter freiem Himmel und das ganz in weiß! Das Diner en Blanc wird bereits seit 2013 in Karlsruhe veranstaltet. Das Original stammt aus Paris und wurde dann von anderen Ländern kopiert. Wer teilnehmen will, muss sich vorab anmelden. Für die Verpflegung ist jeder selbst verantwortlich. Im Verlauf des Freitags, 1. September, wird dann die geheime Location bekanntgegeben.

Wo? Unter freiem Himmel in Karlsruhe (Ort wird Teilnehmern bekanntgegeben)

Wann? Uhrzeit wird Teilnehmern bekanntgegeben

2. September: Flohmarkt in Karlsruhe

Bild: Paul Needham

Am Samstag findet sowohl auf dem Stephanplatz als auch an der Bannwaldallee ein Flohmarkt statt. Verkauft wird gut erhaltener Trödel wie Kleidung, Deko oder Möbel. Tipp: in Ettlingen findet am Samstag auch der Pfennigbasar statt.

Wann? Bannwaldallee ab 7 Uhr, Stephanplatz ab 8 Uhr

Wo? Bannwaldallee 48, Stephanplatz hinter der Postgalerie

3. September: Tag der offenen Tür der jüdischen Kultusgemeinde

(Symbolbild) | Bild: Archiv

Anlässlich zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur findet an der Jüdische Kultusgemeinde Karlsruhe K.d.ö.R einTag der offenen Tür statt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Außerdem können Besucher bei einem Rundgang in der Innenstadt einen Einblick in das Leben und Ereignisse jüdischer Bürger erhalten. Um Anmeldung wird per Mail gebeten. Zum Abschluss findet noch ein Konzert statt.

Wann? ab 14 Uhr

ab 14 Uhr Wo? Knielinger Allee 11

Knielinger Allee 11 Kontakt: 0721/ 720 35

0721/ 720 35 Eintritt: 18 Euro VVK, 20 Euro Abendkasse

Extra Tipp: Pirate Beach Festival in Hochstetten am 2. September

Ahoi Matrosen! Am Baggersee in Hochstetten findet dieses Jahr wieder das "Pirate Beach" statt. Ein Tagesfestival, welches musikalisch von DJs aus der Techno und Tech-House-Szene untermalt wird. Das Festivalgelände ist mit Bahn und Auto erreichbar.