Das "Diner en blanc" (deutsch: Abendessen in weiß) hat seinen Ursprung in Frankreich. Genauer gesagt, in Paris! Dort verfrachtete im Jahr 1988 François Pasquier seine überfüllte Gartenparty in den nahegelegenen Bois de Boulogne.

Copyright Paul Needham / www.paulneedham.de | Bild: Paul Needham

Seitdem wird das Diner en blanc jährlich von neuem wiederholt, nur an unterschiedlichen Orten. Auch in Deutschland hat das weiße Abendessen im Freien viele Anhänger gefunden und schwappte schließlich nach Karlsruhe rüber.Dort wird es seit 2013 jährlich veranstaltet.

Wie funktioniert Diner en blanc in Karlsruhe?

Alle Teilnehmer treffen sich am 2. September am vereinbarten Treffpunkt. Weiße Blusen, Hemden, Hosen, Socken, Kleider und Jacken sind ein Muss!

Mit im Gepäck: Ein Dreigänge-Menü, Tische, Stühle, weißes Geschirr und weiße Deko (zum Beispiel Luftballons oder Kerzenständer). Ebenso muss die Tischdecke weiß sein! Wenn dann stückweise alle Gruppen an der Location zusammenfinden, entsteht so das große Open-Air-Picknick nach französischem Vorbild.

Alles selbst mitzubringen ist natürlich sehr aufwendig und kaum zu stemmen. Darum könnt ihr euch in Gruppen zusammenschließen und die Aufgaben untereinander aufteilen. Um sich bei der Veranstaltung anzumelden, bitte den Newsletter der KTG nutzen.

Gibt es Toiletten bei Diner en blanc in Karlsruhe?

Ja, laut der KTG wird es zwei Dixi-Toiletten geben.

Wo in Karlsruhe findet das Diner en blanc statt?

Der Ort des weißen Dinners wird einen Tag vorher, am 1. September, auf der Homepage und über Facebook bekanntgegeben.

Fest steht: Die Location befindet sich draußen, irgendwo in Karlsruhe. 2022 fand das Diner en blanc unter der Hirschbrücke statt. Im Jahr 2018 speisten die Teilnehmer im Citypark.

Sogar am Brandenburger Tor wird das Diner en blanc durchgeführt. | Bild: Paul Zinken

Welches Essen eignet sich für ein Diner en blanc?

Im Grunde könnt ihr selbst entscheiden, was ihr bei dem Open-Air-Event essen möchtet. Da Vorspeise und Co. von A nach B transportiert werden müssen, sollten die Gerichte in sicheren Behältern mitgebracht werden und auch kalt genießbar sein. Getränke, egal ob Soft-Drink, Alkohol oder Wasser, müsst ihr ebenfalls selbst mitbringen.

Wer veranstaltet das Diner en blanc in Karlsruhe?

Die KTG Karlsruhe Tourismus GmbH /KME Karlsruhe Marketing und Event GmbH