Der Antrag der Stadträte wurde zuletzt am 27. Juni 2023 im Gemeinderat diskutiert, dann aber auf eine Besprechung im Planungsausschuss vertagt worden. Dieser berät am Donnerstag, 5. Oktober, erneut über das Vorhaben .

Wie soll die Sophienstraße aussehen?

Konkret stellen sich die Gemeinderatsfraktionen die künftige Sophienstraße folgendermaßen vor: Auf Höhe des Gutenbergplatzes wird die Straße zur Fußgängerzone (Radfahren frei) oder zur Fahrradstraße ohne Autoverkehr. Der Mittelstreifen soll in eine Aufenthaltsfläche verwandelt werden, so der Plan der Antragsteller.

Bild: Thomas Riedel

Dem Lieferverkehr werde der Zugang zu den Wochenmärkten auf dem Gutenbergplatz weiter offen stehen. Auf Höhe des Fichtegymnasiums soll die Stadtverwaltung ebenfalls prüfen, ob eine Verkehrsberuhigung möglich wäre.

Bild: Thomas Riedel

Weiter wird die Stadt dazu angehalten, eine Diagonal-Sperre an einer Kreuzung zwischen der Reinhold-Frank Straße und Scheffelstraße zu prüfen, erklären die Gemeinderatsfraktionen in ihrem Antrag. Der Durchgangsverkehr per Auto wäre somit tabu.

Nur das Nötigste soll gemacht werden

Um trotz der aktuellen Haushaltslage eine schnelle Umsetzung zu erreichen, soll sich der Umbau der Sophienstraße auf das rechtlich unbedingt Notwendige beschränken. Für eine Umsetzung soll unter anderem ein Reallabor bis spätestens Sommer 2024 die nötigen Erkenntnisse liefern, so der Antrag.

Die Stadtverwaltung will eine Umsetzung prüfen: "Der Antrag zielt darauf ab, den vermuteten Kfz-Durchgangsverkehr in der Sophienstraße durch einen sogenannten 'Modalen Filter' zu verhindern", erklärt die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme zu dem Antrag. Dazu seien zahlreiche Verkehrsuntersuchungen erforderlich - schließlich dürfte eine Umsetzung nicht im Widerspruch zur begonnenen Einrichtung der "Fahrradstraße 2.0" in der Sophienstraße stehen.

Bild: Thomas Riedel

Ein geeignetes Konzept zur Verkehrsuntersuchung soll dem Gemeinderat im Frühjahr 2024 vorgestellt werden, so die Stadt. "Die Verwaltung empfiehlt dem Planungsausschuss, den Antrag als erledigt zu betrachten."