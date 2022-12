von (ps/vem)

24. Dezember

Busse und Trambahnen der VBK verkehren zunächst nach dem regulären Samstagsfahrplan mit Nachtnetz (nähere Infos siehe unten).

Auf den Trambahnlinien 1 bis 4 sowie auf den Stadtbahnlinien S1/S11 und S2 wird bis zirka 14 Uhr ein Zehn-Minuten-Takt angeboten.

Ab zirka14 Uhr fahren diese Bahnen sowie die Tramlinie 5 dann in der Taktlage des Sonntagsfahrplans, ebenso alle VBK-Buslinien.

Die AVG-Stadtbahnlinie S1 verkehrt nur stündlich von/nach Bad Herrenalb. Alle Buslinien stellen den Betrieb um zirka 18 Uhr ein. Ausnahme: der Nightliner-Linie NL3 und alle NLALT-Linien, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember ab 1.15 Uhr nach dem regulären Fahrplan verkehren.

Die Stadtbahnlinien S31/S32, S4, S41/S42, S5/S51, S6, S7/S71 und S8/S81 verkehren ganztägig nach dem regulären Samstagfahrplan.

25. Dezember

Busse und Bahnen verkehren nach dem regulären Sonntagsfahrplan mit Nachtnetz.

26. Dezember

Busse und Bahnen verkehren nach dem regulären Sonntagsfahrplan ohne Nachtnetz.

30. Dezember

Busse und Trambahnen nach dem regulären Fahrplan mit Nachtnetz.

31. Dezember

Busse und Bahnen verkehren zunächst nach dem regulären Samstagsfahrplan mit erweitertem Nachtnetz.

Auf den VBK-Trambahnlinien 1 bis 4 sowie auf den Stadtbahnlinien S1/S11 und S2 wird bis zirka 14 Uhr ein Zehn-Minuten-Takt angeboten. Ab zirka 14 Uhr fahren diese Busse und Bahnen sowie die Tramlinie 5 dann zunächst weiter in der Taktlage des Sonntagsfahrplans.

Die Linie S1 fährt nur stündlich von/nach Bad Herrenalb.

Die Stadtbahnlinien S31/S32, S4, S41/S42, S5/S51, S6, S7/S71 und S8/S81 verkehren ganztägig nach dem regulären Samstagfahrplan.

Zwischen 23.45 Uhr und 0.30 Uhr (also über den eigentlichen Jahreswechsel) werden mit Ausnahme der VBK-Buslinien 23, 24, 47 und 73 alle anderen VBK-Buslinien sowie die ALT-Linie 52 eingestellt.

1. Januar

Busse und Bahnen nach dem regulären Sonntagsfahrplan ohne Nachtnetz.

Turmbergbahn über Weihnachten und Silvester

Die Turmbergbahn in Durlach verkehrt am Heiligabend von 10 bis 14 Uhr. Am ersten und zweiten Feiertag von 10 bis 18 Uhr. An Silvester finden Fahrten erst ab 22 Uhr statt. Die letzte Bahn nach unten fährt um 1 Uhr morgens. Am Neujahrstag können Fahrgäste die Bahn zwischen 13 und 18 Uhr nutzen.

"Drei Tage Fahren - einen Tag bezahlen" Ticket

Fahrgäste, die im Rahmen der Aktion an Heiligabend eine KVV-Tageskarte lösen, können mit dieser ganz bequem bis einschließlich 26. Dezember 2022 fahren. Das Angebot gilt für alle Tageskarten für Erwachsene und Kinder.

KVV-Kundenhotline an Weihnachten und Silvester

Das Callcenter des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) nimmt Serviceanfragen von Kunden an Heiligabend von 7 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0721/6107-5885 entgegen.

Am 31. Dezember ist die Kunden-Hotline ebenfalls von 7 bis 12 Uhr geschaltet. Außerhalb dieser Zeiten können Fahrgäste für Fahrplanauskünfte die Service-Hotline bis 22 Uhr errei-chen. Hier erfolgt dann eine automatische Weiterleitung an einen externen Dienstleiter. Die KVV-Kundencentren bleiben am 24. und 31. Dezember geschlossen.

Vom 27. Dezember 2022 bis 5. Januar 2023 ist das Kundenzentrum am Karlsruher Marktplatz folgendermaßen geöffnet:

Montag - Freitag: 10.15 – 18 Uhr

Samstag: 9.30 – 17.15 Uhr