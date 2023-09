Karlsruhe vor 49 Minuten

Eltern aufgepasst! Karlsruher Start-up-Gründerin verrät, wie der Arbeitsalltag auch ohne Schlaf gelingt

Julia Bessler erlebte am eigenen Leib, wie viele Nächte Kinder einem kurz nach ihrer Geburt rauben können. Deshalb gründete die Karlsruherin ein Start-up, das es so in Deutschland bisher noch nicht gab. Mit ka-news.de spricht sie über ihre Mission und verrät, warum Schlaf so wichtig ist, und wie man dennoch auch mal ohne ihn auskommt. Bereits seit 2021 betreibt Julia Bessler in Karlsruhe das Start-up MamaJu und möchte in erster Linie den Mitarbeitenden von Unternehmen dabei helfen, Top-Performances durch genügend Schlaf zu erzielen. Warum ihr dies so ein großes Anliegen ist und was man auch ohne ihre Coachings tun kann.