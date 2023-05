Karlsruhe vor 1 Stunde

Doch kein Bordell für die Ottostraße 4? Hausbesitzer erklärt warum

Grünes Licht für rotes Licht in Durlach? Wohl nicht, wie der Besitzer des eines in der Ottostraße angesiedelten Gebäudes mitteilt, das bis vor Kurzem zum Bordell werden sollte. In einer Pressekonferenz erklärt er, warum er sich - Stand jetzt - dagegen entscheidet und welche Alternativen es gibt.