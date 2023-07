Der Regen bringt ein wenig Abkühlung und das Thermometer kratzt nicht mehr unaufhörlich an der 30 oder 35 Gradmarke, die nächste Hitzewelle kommt im Sommer aber bestimmt.Was tun? Ab an den See! Karlsruhe hat ein paar coole Seen zu bieten, aber Abwechslung ist doch auch mal ganz schön.

ka-news.de stellt deswegen in regelmäßigen Abständen die Top 5 Seen in unterschiedlichen Regionen vor. Bisher waren schon der Schwarzwald und der Elsass dran.

In diesem Artikel kommen die Tipps für unser Nachbar-Bundesland Rheinland-Pfalz. Das Gute: Keiner der Seen ist weiter als 1,5 Stunden von Karlsruhe entfernt.

Badeseen in Rheinland-Pfalz: Weidenthaler Badeweiher

Einmal in der Natur pur baden, könnt ihr im Naturbadeweiher in Weidenthal. Dieser Badeweiher hat eine etwas andere Entstehungsgeschichte: Die Bewohner des Ortes nutzten eine Quelle und gruben den See praktisch drumherum.

Bild: Harald König

Angebot Weidenthaler Badeweiher

Auch wenn sich der Badeweiher aus einer natürlichen Quelle heraus entwickelt hat, gibt es dort einige Annehmlichkeiten. Für Kinder gibt es ein eigenes Kinderbecken und für alle, die nicht schwimmen können ein separates Nichtschwimmerbecken. Zusätzlich gibt es noch einen Schwimmerbereich mit komfortablem Zugang.

Neben einer großzügigen Grünfläche und gepflegten Sanitäranlagen wartet der Badeweiher auch mit einer Minigolfanlage auf. Wenn sich der kleine Hunger meldet, können sich die Besucher am Kiosk Verpflegung besorgen.

Öffnungszeiten Weidenthaler Badeweiher

In der Badesaison 2023 hat der Weiher vom 26. Mai bis zum 27. August für die Badegäste geöffnet.

Täglich könnt ihr dort von 13 Uhr bis 19 Uhr baden.

Eintritt Weidenthaler Badeweiher

Tageskarte

Erwachsene: 2,70 Euro

Feierabendkarte (ab 17 Uhr): 1,70 Euro

Schüler, Jugendliche, Azubis, Studenten, Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis: 1,10 Euro

Kinder unter 6 Jahren: kostenfrei

Zehnerkarte

Erwachsene: 21 Euro

Schüler, Jugendliche, Azubis, Studenten, Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis: 8 Euro

Jahreskarte

Erwachsene: 38 Euro

Schüler, Jugendliche, Azubis, Studenten, Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis: 17 Euro

Familienkarte

Saison (inklusive 10-mal Minigolf): 55 Euro

Neubürgerkarte

Neu zugezogene Einwohner in Weidenthal erhalten für die erste Badesaison eine kostenlose Jahreskarte. Diese ist im Rathaus erhältlich.

Minigolf

Erwachsene: 1,50 Euro

Kinder, Jugendliche, Azubis, Studenten, Menschen mit einem Schwerbehindertenausweis: 1 Euro

Lage Weidenthaler Badeweiher

Der Badeweiher ist am Ortsausgang der Gemeinde Weidenthal Richtung Elmstein gelegen. Weidenthal liegt mitten im Pfälzer Wald.

Neben dem Plantschen im kühlen Weiher könnt ihr dort auch die Burgruine Frankenstein besuchen oder durch den schönen Pfälzer Wald wandern. Von Karlsruhe aus erreicht ihr Weidenthal über die A65 in etwa 1 Stunde.

Campen am Weidenthaler Weiher

Campen ist am Weidenthaler Weiher nicht möglich.

Badeseen in Rheinland-Pfalz: Badesee Schöntalweiher

Auch dieser See liegt inmitten des Pfälzer Waldes und bietet einen atemberaubenden Blick auf diesen. Eine ehemalige Besucherin bezeichnete den Schöntalweiher als "Paradies". Also auf zum Pfälzer Paradies!

Bild: Manfred Kuntz

Angebot Badesee Schöntalweiher

Neben der Liegewiese gibt es dort einen Kinderspielplatz, Umkleiden, Toiletten (mit Behindertentoilette) und ein bewirtschaftetes Kiosk. Das Ufer ist flach, so können dort auch Kinder ohne Probleme plantschen.

Öffnungszeiten Badesee Schöntalweiher

Der Badesee ist ganzjährig und rund um die Uhr zugänglich.

Eintritt Badesee Schöntalweiher

Das Baden im Schöntalweiher ist kostenfrei.

Lage Badesee Schöntalweiher

Der Schöntalweiher liegt im südpfälzischen Ludwigswinkel, in der Nähe zu Frankreich. Dort könnt ihr neben dem Bad im See auch einen Ausflug zu einem Barfußpark machen. Von Karlsruhe aus erreicht ihr Ludwigswinkel über die L478 in 1 Stunde und 15 Minuten.

Campen am Badesee Schöntalweiher

Am Schöntalweiher gibt es keinen Campingplatz.

Badeseen in Rheinland-Pfalz: Die Blaue Adria

Für einen Tag an die Adria, ohne ins Flugzeug steigen oder stundenlang im Auto sitzen zu müssen? Dann ab an die Blaue Adria im rheinland-pfälzischen Altrip! Der Badesee ist der größte des gleichnamigen Naherholungsgebiets. Eine ehemalige Besucherin bezeichnete den See als "Top Badeort."

Bild: Uwe Kandzorra

Angebot Die Blaue Adria

Nicht nur der Name, auch der Sandstrand geben den Besuchern da Gefühl, am Meer zu sein. Der See weist viele kleine und vor allem flache Buchten auf, die es besonders auch für Kinder und Nichtschwimmer sicher machen.

Bild: Uwe Kandzorra

Neben einem Kiosk und Sanitäranlagen gibt es auch einen Campingplatz. Zusätzlich könnt ihr auch zum Jägerweiher und dem Neuhofener Altrhein wandern, in dem ihr auch schwimmen könnt. Die Badeaufsicht wird von Mitgliedern der DLRG und der Johanniter-Unfall-Hilfe übernommen.

Öffnungszeiten Die Blaue Adria

Die Blaue Adria ist ganzjährig und rund um die Uhr geöffnet.

Eintritt Die Blaue Adria

Der Eintritt zur Blauen Adria ist kostenfrei.

Lage Die Blaue Adria

Nicht nur die Bezeichnung Adria stellt einen Bezug zu Italien her. Auch der Name des Ortes, Altrip, wurde von den Römern eingeführt. Er bedeutet so viel wie "hohes Ufer."

Bild: Uwe Kandzorra

Ansonsten ist das Naherhohlungsgebiet "Blaue Adria" auch einfach schon einen Besuch wert. Dort könnt ihr auch noch zu anderen Seen wandern, in denen ihr ebenfalls baden könnt. Von Karlsruhe aus erreicht ihr Altrip über die B10 in gut 50 Minuten.

Campen an der Blauen Adria

Direkt am Naherholungsgebiet Blaue Adria liegt der dazugehörige Campingplatz.

Badeseen in Rheinland-Pfalz: Der Altrheinsee Eich

Der Altrheinsee in Eich wird auch als "Rheinhessens Badewanne" bezeichnet. Ein ehemaliger Besucher resümierte seinen Besuch mit dem Fazit "immer wieder gerne". Also ab nach Eich.

Bild: Verbandsgemeinde Eich

Angebot Altrheinsee Eich

Erst 2018 wurde der Sandstrand erneuert und bringt es nun gemeinsam mit der Liegewiese auf 14.000 Quadratmeter. Kinder und Nichtschwimmer sollten den Uferbereich eher nicht verlassen, da das Wasser sehr schnell sehr tief wird.

Bild: Verbandsgemeinde Eich

Zur Verfügung stehen auch ein Beachvolleyballfeld, sowie eine Bocciabahn. Die Kugeln für die Bahn müssen die Besucher jedoch selber mitbringen. Für die Kinder gibt es einen Kinderspielplatz. Daneben sind auch Umkleiden, Toiletten und Parkplätze vorhanden. An der Strandbar können die Badegäste regionale Getränke, Snacks und Eis kaufen.

Öffnungszeiten Altrheinsee Eich

Der Altrheinsee Eich ist rund um die Uhr, ganzjährig zugänglich. Allerdings wird der Zugang ab 300 Autos auf den Parkplätzen beschränkt. Deshalb wird geraten, an sehr warmen Tagen nicht nach 11 Uhr anzureisen.

Eintritt Altrheinsee Eich

Der Zugang zum Althreinsee Eich ist kostenfrei.

Bild: Verbandsgemeinde Eich

Lage Altrheinsee Eich

Der Altrheinsee Eich liegt in der gleichnamigen Verbandsgemeinde Eich. Dort können Besucher auf vielen Wanderwegen die Weinberge und die Pfalz erkunden. Von Karlsruhe aus erreicht ihr Eich in 1 Stunde und 15 Minuten über die A5 und die A6.

Camping am Altrheinsee Eich

Am Altrheinsee Eich gibt es keinen Campingplatz.

Badeseen in Rheinland-Pfalz: Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Laut Website handelt es sich um einen der 10 schönsten Badeseen Deutschlands. Also ab nach Kaiserslautern.

Bild: Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Angebot Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Bei dem Sandstrand und den Liegestühlen kommt direkt Urlaubsfeeling auf. Aber das ist längst nicht alles. Wer es noch luxuriöser möchte, der kann sich ein Bambus-Lounge-Bett mieten.

Von dem Steg, der in den See hineinragt, können die Besucher direkt ins Wasser springen. Die Kinder können sich in dem großzügigen Kinderspielplatz austoben. Auch Beachvolleyballplätze sind vorhanden und wer lieber Minigolf spielen möchte, der kann das dort auch tun.

Bild: Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Wenn dann bei allen der Hunger einsetzt, können sie sich im Biergarten mit Leckereien wie Kaffee, Kuchen, Cola, Pommes, Bier und aber auch Weinen aus der Vorderpfalz stärken. Über den Sommer gibt es am Wochenende auch immer wieder Live-Musik und andere Veranstaltungen wie Flohmärkte. Vom 30. September bis zum 3. Oktober findet dort sogar ein Mittelalterfest statt.

Öffnungszeiten Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

montags: von 12 Uhr bis 20 Uhr

dienstags bis freitags: 11 Uhr bis 20 Uhr

samstags und sonntags (bei gutem Wetter): 10 Uhr bis 20 Uhr

in den Sommerferien (Sommerferien in Rheinland-Pfalz vom 24. Juli bis zum 1. September): 9Uhr bis 20 Uhr

Bild: Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Preise Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Eintritt

Erwachsene: 4 Euro

Jugendliche (6 bis 12 Jahren): 2 Euro

Kinder (unter 6 Jahren): kostenfrei

Saisonkarte: 80 Euro

Saisonkarte Jugendliche: 40 Euro

Familienkarte (mit Kindern unter 14 Jahren): 140 Euro

Bild: Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Mietpreise

Ruderboot, Kanu: 3 Euro pro halbe Stunde und Person

Stand-Up-Paddle: 5 Euro pro halbe Stunde und Person

Tischtennis (1 Schläger und 2 Bälle): 1 Euro pro Stunde

2 Liegen und 1 Sonnenschirm: 15 Euro pro Tag

Bambus-Lounge-Bett für 2 Personen (mit 2 Gläsern Sekt): 39 Euro pro Tag

Bambus-Lounge-Bett für 4 Personen (mit 4 Gläsern Sekt): 59 Euro pro Tag

Lage Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Das Strand- und Freizeitbad Gelterswoog liegt in Kaiserslautern. Dort könnt ihr unter anderem die Gartenschau, der Vorgänger der heutigen Bundesgartenschau, und den Japanischen Garten Kaiserslautern besichtigen. Von Karlsruhe aus erreicht ihr Kaiserslautern in etwa 1 Stunde und 20 Minuten über die A65 und die B10.

Campen am Strand- und Freizeitbad Gelterswoog

Es gibt einen Campingplatz am Gelterswoog, aber der ist aufgrund von Renovierungsarbeiten aktuell geschlossen.