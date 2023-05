Musik-Festivals in Karlsruhe machen jeden Sommer ein Stück besser. Nach dem Grashüpfer und dem Hook-Up Festival, geht es in den kommenden Wochen und Monaten nochmal richtig rund.

Festival Karlsruhe 2023: 1. Juli, Holi Festival of Colours

Farbenfroh geht es am 1. Juli beim Holi Festival of Colours in Karlsruhe zu. Bei dem aus Indien stammenden Festival werfen einmal pro Stunde beim "Big Throw" auf Kommando alle Anwesenden die Farbe in die Luft.

Einen Dresscode gibt es nicht. Aber es lohnt sich, weiße Kleidung zu tragen. Dann kommt die Farbe besonders gut zur Geltung. Ob die Farbe sich anschließend wieder leicht herauswaschen lässt, bleibt fraglich.

Beginn Holi Festival of Colours

Am 1. Juli von 12 bis 21 Uhr wird gefeiert, getanzt und Farbe geworfen.

Musik und Farben beim Holi Festival of Colours 2023 in Karlsruhe! | Bild: Paul Needham

Location Holi Festival of Colours

Das farbenprächtige Musikfest findet auf dem Messplatz in Karlsruhe statt.

Programm Holi Festival of Colours

Ein Line-Up verschiedener DJ's versorgt die Besucher mit Elektro, Minimal und House. Einmal pro Stunde werfen alle gemeinsam die Farben in die Luft. Wer eine Pause braucht, der kann sich an den Bars und Essensständen stärken.

Tickets für das Holi Festival of Colours

Auch für das Holi Festival of Colours gibt es Tickets in verschiedenen Kategorien:

Festival VIP Ticket (Eintritt, Snack Buffet, 5 Farbbeutel, überdachte VIP Area, separate Toilette, VIP Eingang): 73,08 Euro

VIP Plus Ticket (VIP Ticket, Meet & Greet mit Künstlern, Foto auf der Bühne): 124,83 Euro

Festival Ticket (Eintritt): 21,34 Euro

Colour-Package (Eintritt und 5 Farbbeutel; 1 Farbbeutel vor Ort kostet 3 Euro): 29,62 Euro

5 Freunde Angebot (5 Tickets zum Preis von 4): 86 Euro

Beim Holi Festival of Colors wird es bunt! | Bild: Oliver Erb

Festival Karlsruhe 2023: 12. bis 18. Juli, Das Fest am See

Ihr habt keine Lust bis zum Das Fest zu warten? Kein Problem. Beim Fest am See könnt ihr euch schon eine Woche vorher auf das Hauptfest einstimmen.

Wer das Fest am See, noch nicht kennt, der kann vielleicht eher etwas mit dem alten Namen anfangen. Denn in der Vergangenheit hieß es noch "Vor-Fest".

Öffnungszeiten Fest am See

Datum Öffnungszeiten Mittwoch, 12.07. 17.30 Uhr bis 00.00 Uhr Donnerstag, 13.07. 17.30 Uhr bis 00.00 Uhr Freitag, 14.07. 17.30 Uhr bis 00.00 Uhr Samstag, 15.07. 17.30 Uhr bis 00.00 Uhr Sonntag, 16.07. 11.00 Uhr bis 00.00 Uhr Montag, 17.07. 17.30 Uhr bis 00.00 Uhr Dienstag, 18.07. 17.30 Uhr bis 00.00 Uhr

Location Fest am See

Genau wie Das Fest findet das Fest am See auf dem Gelände der Günther-Klotz-Anlage statt.

Programm Fest am See

Beim Fest am See werden Musikacts aus der Region auf der Cafébühne stehen.

Das genaue Line-Up wird aber erst noch bekanntgegeben.

Wer sich auf DAS FEST einstimmen will, ist beim FEST AM SEE genau richtig! | Bild: Hajo Of

Tickets Fest am See

Der Eintritt ist frei und somit brauchen die Besucher auch keine Tickets.

Festival Karlsruhe 2023: 20. bis 23 Juli, Das Fest

Bei diesem Festival bedarf es eigentlich nicht vieler Worte: Das Fest dürfte mittlerweile so ziemlich jedem in und um Karlsruhe ein Begriff sein.

Über 200.000 Besucher pilgern jährlich zum "Mount Klotz", um dort die unterschiedlichsten Musikacts zu erleben.

Öffnungszeiten Das Fest

Datum Öffnungszeiten Donnerstag, 20.07. 16.30 Uhr bis 00.00 Uhr Freitag, 21.07. 16.30 Uhr bis 02.00 Uhr Samstag, 22.07. 12.00 Uhr bis 02.00 Uhr Sonntag, 23.07. 09.00 Uhr bis 00.00 Uhr

Location Das Fest

Vom 20 bis zum 23. Juli 2023 verwandelt Das Fest die Günther-Klotz-Anlage in eine wahre Festivallandschaft.

Neben der Hauptbühne, der Feldbühne, der Kulturbühne und der DJ-Bühne, gibt es eine Chill-Out-Lounge, die Festterasse und noch vieles mehr.

Der "Mount Klotz" wird auch 2023 wieder kaum zu sehen sein! | Bild: Tim Carmele | TMC-Fotografie

Programm Das Fest

Die Betreiber des Festivals haben bereits im März das Line-up für Das Fest 2023 präsentiert.

Tickets für DAS FEST

Tickets gibt es online bei Eventim, sowie bei zertifizierten Vorverkaufsstellen.

Tagesticket Donnerstag: ab 17,20 Euro

Tagesticket Freitag: ab 17,20 Euro

Tagesticket Samstag: ausverkauft

Tagesticket Sonntag: ab 17,20 Euro

Festivalticket (gültig für alle Tage): ausverkauft

Festival Karlsruhe 2023: 11. bis 12. August, Rock am Wald

Beim Rock am Wald treten die Tribute-Bands größerer Rock-Bands auf. Das Festival ist sozusagen eine Hommage an gute Musik. Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, der sollte einen Besuch beim FC Alemannia 05 Eggenstein einplanen.

Bild: Paolo Costanzo

Öffnungszeiten Rock am Wald

Es geht an beiden Tagen jeweils um 19 Uhr los.

Location Rock am Wald

Schauplatz ist wie schon in den Jahren zuvor das Sportgelände des FC Alemannia 05 Eggenstein in Eggenstein-Leopoldshafen.

Programm und Bands Rock am Wald

The Dead Flowers

Meet Loaf

MadHouse

Captain Supersport

SAD

John Diva & The Rockets of Love

Tickets für Rock am Wald

Tickets bekommt ihr online ab 35 Euro.

Festival Karlsruhe 2023: 07. bis 10. September, Sunnylake Festival

Wo könnte man den Festival-Sommer besser ausklingen lassen als am See? Da kommt das Sunnylake Festival wie gerufen. Ihr könnt euch zwischen Schwimmen gehen und Feiern nicht entscheiden?

Öffnungszeiten Sunnylake Festival

Neben dem Badebetrieb kann man es sich am Tag noch an der zahlreichen Foodtrucks schmecken lassen.

Donnerstag: Badebetrieb bis 15 Uhr, Einlass ab 16 Uhr, Musik ab 17 Uhr, Eventende gegen 22 Uhr

Freitag: Badebetrieb bis 16 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Musik ab 18Uhr, Eventende gegen 00 Uhr

Samstag: Badebetrieb bis 16 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, Musik ab 18 Uhr, Eventende gegen 23 Uhr

(Symbolbild) Baden und Foodtrucks am Tag, Festival in der Nacht beim Sunnylake 2023! | Bild: Thomas Riedel

Location Sunnylake Festival

Das Sunnylake Festival ist am Badesee Buchtzig in Ettlingen gelegen.

Programm und Bands Sunnylake Festival

Auch beim Sunnylake Festival ist für verschiedene Geschmäcker etwas vorhanden. An drei Tagen gibt es drei verschiedene Programme. Von big FM DJ's über Rockmaster B bis hin Rock und Schlager (Guildo Horn). Die weiteren Acts sind noch geheim, es lohnt sich also immer wieder auf der Seite des Festivals vorbeizuschauen.

Tickets für das Sunnylake Festival

Wie bei den meisten Festivals gibt es auch für das Sunnylake Festival Tickets in verschiedenen Vorverkaufsstufen. Wenn das Kontingent erschöpft ist, geht es eine Preisstufe nach oben.