Karlsruhe vor 49 Minuten

Der etwas andere 9-Euro-Ticket-Nachfolger: Wie Karlsruher weiter günstig Bahn fahren könnten und welche Probleme das bringt

Ob nun 29, 49 oder 69 Euro, was den Nachfolger des hochbeliebten 9-Euro-Tickets angeht, so ist die Bundesregierung noch immer nicht am Ende ihrer Beratungen angelangt. Dies schürte Tag für Tag die Ungeduld einiger Verkehrsteilnehmer - so sehr, dass manche Initiativen ins Leben gerufen werden, die über die Gesetzeslage hinausgehen. Der 9-Euro-Fond beispielsweise, setze das Angebot des Spartickets im Kommunalverkehr fort - und bewegt sich dabei in einer legalen Grauzone, die auch dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) Unbill bereitet.