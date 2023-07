Das Klassik-Programm auf der Hauptbühne Das Fest 2023

10 Uhr: Die Kammerakademie Nordbaden - das neue Das Fest-Klassikorchester

11.15 Uhr: Badisches Konservatirum - Young Classic Sound Orchestra

Weiter geht es auf der Hauptbühne dann ab 15 Uhr mit Leona Berlin, Skinny Lister, Vintage Trouble, Michael Schulte und Alvaro Soler.

Essen und Trinken - was darf mit zum Klassik-Frühstück auf Das Fest 2023?

Bei den Einlasskontrollen am Sonntagmorgen gilt eine Ausnahme: Zum Klassikfrühstück darf eine Tupperware Box mit Essen eingepackt werden. Die Veranstalter bitten explizit darum, nur eine kleine Essensmenge mitzubringen. Bitte nehmt Fingerfood - denn Besteck ist verboten.

Klassikfrühstück im Jahre 2016. | Bild: Onuk Fotografie

Aus guter Tradition erlaubt das Fest:

das Mitbringen von Tee und Kaffee für den persönlichen Bedarf

ein Snack

etwas Obst oder

einen Müsliriegel

Nicht mit dürfen

Kuchenmesser

Buttermesser

Messer und gefährliche Gegenstände

Picknickkörbe

Kühltaschen

Aber früher durfte doch alles mit?

Das Fest finanziert sich neben den Ticketverkäufen über den Verkauf von Speisen und Getränken. Die Kosten der Veranstaltungen belaufen sich auf rund vier Millionen Euro - das Ziel der Fest-Familie ist am Ende eine Schwarze Null.

Karlsruhe Das Fest 2023 will "noch besser werden" - was ist neu? Das könnte Sie auch interessieren

"Da auch die Klassik-Matinee nur mit einem hohen finanziellen Aufwand realisiert werden kann, ist eine Co-Finanzierung über den Getränkeumsatz erforderlich", so das Fest auf seiner Homepage, "die Besucher können ihren Beitrag für den Erhalt der Frühstückstradition am Fest-Sonntag leisten, indem sie Tee, Kaffee, Sekt, Wasser oder Softdrinks an den Getränkeständen von das Fest kaufen."

Alle aktuellen Entwicklungen zu Das Fest 2023 findet ihr in unserem Liveticker: