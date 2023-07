Der gebürtige Lemgoer hat auch kommerziell heftig abgeräumt, sein aktuelles Album "Alles war schön und nichts tat weh" knackte die deutsche Eins, als ob es nichts wäre - ein toller Erfolg für den aktuell 40-Jährigen und eine wunderbare Ausgangslage für den Auftritt am Freitagabend beim Fest 2023 in Karlsruhe. Die Stimmung im weiten Rund ist prächtig, es kann losgehen!

Es herrscht eine beeindruckende Atmosphäre auf dem Hügel, typisch Das Fest halt, unheimlich tolle Bilder. Und Casper ist wahrlich beeindruckt! Der 40-Jährige kommt auf die Bühne - und ist gleich extrem cool drauf. Passt der Mann auch auf die Hauptbühne? Hm, mal sehen. "Lass sie gehen" geht schon mal richtig gut nach vorne!

Karlsruhe Alle Bilder zu Casper: "Das Fest Karlsruhe - Ganz schön okay!" Das könnte Sie auch interessieren

Auch "Alles endet (aber nie die Musik)" weiß zu überzeugen, nimmt das Publikum mit, ein bisschen Dream-Pop ist auch dabei. Sein Stil ist markant, auch "Adrenalin" rockt mal so richtig - guter Stoff ist das, ab da hat er sie, die Karlsruher! Dazu gutes Stageacting, Casper und (seine gute!) Band bouncen wie Flummis über die Bühne. Es läuft!

Die alten Tracks sind allesamt Klassiker!

Kurzes Intermezzo von Leonide Jakob Amr, und Casper bringt seine Gefühle zum Ausdruck: "Es bedeutet mir unglaublich viel. ihr seid der schönste Chor der Welt!" Die alten Tracks sind allesamt Klassiker und der Edel-Rapper flowt wie verrückt, fast mit mehr Energie als einst der Meister Marteria selbst.

Dieser Mann ist ein echter Charmebolzen, sowohl persönlich als auch lyrisch, seine Texte zum Ohrenspitzen, was ganz Feines. Es lohnt sich, die gesprochenen/gesungenen Worte aufzunehmen wie einen guten Wein.

Karlsruhe Leoniden: Von kleinen Clubs auf die große Bühne bei Das Fest! - Alle Bilder Das könnte Sie auch interessieren

Casper spielt ganz klar in der Champions League des anspruchsvollen Deutsch-Rap, da gibt es nur wenig relevante Konkurrenz - vielleicht der erwähnte, hochklassige Marteria oder auch der tighte Azad. Aber: Er ist und bleibt einsame Klasse, nennt schon einige Semi-Hits sein eigen. Mal Psychedelic, mal ein wenig Noise. Und Casper bellt seine heiseren Lyrics unters feierwütige Volk, es ist gehaltvoller, deutschsprachiger Sprechgesang At Its Best!

Alle Seiten waren mehr als zufrieden!

Am Ende gib's verdiente Standing Ovations, es war kein überragendes, aber ein richtig gutes Konzert, das gilt es hier festzuhalten. Alle Seiten waren mehr als zufrieden, es war ein Heidenspaß. Man muss diese Art von Musik nicht mögen - ich tu es!

Karlsruhe Alle Bilder: "Nichts macht mich kaputt"- Sängerin Mola auf Das Fest 2023 Das könnte Sie auch interessieren

Was ich unbedingt noch erwähnen muss: Die jungen Indie-Rocker von Whitepaper waren am Donnerstagabend auf der Feldbühne eine Klasse für sich. Also, wie ich schon immer zu sagen pflegte: die kleinen (und kostenfreien) Bühnen lohnen einen Besuch ungemein!

Alle aktuellen Entwicklungen zu Das Fest 2023 findet ihr in unserem Liveticker: