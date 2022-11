Karlsruhe vor 1 Stunde

Bundesweiter Warntag 2022: Am 8. Dezember heulen auch in Karlsruhe die Sirenen

Am 8. Dezember findet der bundesweite Warntag 2022 statt. Hierbei wird von Bund, Ländern und allen teilnehmenden Kreisen am 8. Dezember der Ernstfall erprobt. Heißt: Die Behörden verschicken gegen 11 Uhr einen Warnhinweis, der die Bürger zum Beispiel per Warn-App, Radio oder TV erreichen soll. Es können auch Lautsprecher und Sirenen erklingen. Der Probealarm dient dazu, mögliche (technische) Schwachstellen zu erkennen und Bürger mit dem Thema vertraut zu machen.