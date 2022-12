von Yannick Antritter

Das neue Jahr beginnt und das möchte gebührend gefeiert werden. In Karlsruhe ist das Böllern auf dem Schlossvorplatz und dem Marktplatz seit einigen Jahren an Silvester verboten, genaueres zum diesjährigen Feuerwerkskonzept in Karlsruhe gibt es hier.

Maximal 500 Personen an Silvester auf dem Turmberg

Wer sich noch unsicher ist über den richtigen Start ins neue Jahr, findet in diesem Artikel einige Ideen, wo man den Jahreswechsel feiern kann, wenn man nicht böllernd auf der Straße stehen möchte.

Nicht jeder mag Feuerwerk | Bild: Tobias Kleinschmidt/dpa

Wichtig: Wer den Jahreswechsel auf der Turmberg-Plattform erleben will, sollte schnell sein. An Silvester sind nur 500 Personen auf der Plattform zugelassen. Genauere Infos gibt es hier.

Silvester 2022 in Karlsruhe: Santo's Silvester

Wer das Jahr mit einem edlen Essen beenden möchte, der bekommt in Santo's Cocktailbar von Chefkoch Alberto Cristiano ein italienisches 5-Gang-Menü geboten.

Der erste Gang bietet Carpaccio vom Rind oder als vegetarische Variante von der roten Bete, abgerundet wird das ganze Menü von Cappuccino Parfait auf Mascarponeschaum.

So wird die Veranstaltung auf Facebook beworben | Bild: Santo's Cocktailbar

Zum Essen werden ausgesuchte Weine, Champagner und Cocktails serviert. Für die richtige Atmosphäre sorgen Leonard Alpert am Piano und DJ Imanuel Cortez.

Location:

Santo's Cocktailbar

Karlstraße 67-69

76137 Karlsruhe

Anfahrt & Parken:

Haltestelle: Mathystraße

Parken: Hauseigenes Parkdeck

Uhrzeit:

20:00 - 03:00 Uhr

Preise:

89 Euro pro Person

inklusive 5 Gang-Menü, Aperitif-Cocktail, Parken und Garderobe

Kontakt:

0721/38 37 0

bar@hotel-santo.de

Silvester 2022 in Karlsruhe: Silvesterkracher im Kammertheater

Für einen kulturreichen Silvesterabend bietet sich ein Besuch in einem Karlsruher Theater an. Das Kammertheater zeigt zwei Komödien am letzten Tag des Jahres. Im K2 wird "Königin von Deutschland gezeigt", einmal um 17 Uhr und einmal um 21 Uhr.

Silvester im Kammertheater | Bild: Kammertheater Karlsruhe

Im K1 sind um 16 und 19 Uhr zwei Vorstellungen von "Gut gegen Nordwind", um 22.45 Uhr wird dieses Stück ein weiteres Mal aufgeführt und es besteht die Möglichkeit um 0 Uhr auf einen Sekt mit den Schauspielern anzustoßen und Häppchen zu essen, beides ist für einen Aufpreis von 10 Euro auf den Ticketnormalpreis verfügbar. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es online zu kaufen.

Location:

K1 Kammertheater Karlsruhe

Kammertheater Karlsruhe Herrenstraße 30/32

76133 Karlsruhe

K2 Kammertheater Karlsruhe

Kreuzstraße 29

76133 Karlsruhe

Anfahrt & Parken:

K1 Haltestellen: Herrenstraße, Europaplatz/Postgalerie

Haltestellen: Herrenstraße, Europaplatz/Postgalerie K1 Parken: Parkhaus Badische Landesbibliothek, Parkhaus Friedrichsplatz, Parkhaus Herrenstraße am Zirkel, Parkhaus Ludwigsplatz

Parken: Parkhaus Badische Landesbibliothek, Parkhaus Friedrichsplatz, Parkhaus Herrenstraße am Zirkel, Parkhaus Ludwigsplatz K2 Haltestellen: Haltestelle Marktplatz

Haltestellen: Haltestelle Marktplatz K2 Parken: Parkhaus Marktplatz, Parkhaus der IHK

Uhrzeiten:

K1 : 16 Uhr, 19 Uhr, 22.45 Uhr

: 16 Uhr, 19 Uhr, 22.45 Uhr K2: 17 Uhr, 21 Uhr

Preise:

1. Kategorie Normalpreis: 60,40 Euro

1. Kategorie Normalpreis inklusive Glas Sekt und Häppchen: 70,40 Euro

2. Kategorie Normalpreis: 56,00 Euro

2. Kategorie Normalpreis inklusive Glas Sekt und Häppchen: 66,00 Euro

Kontakt:

0721/23 11 1

info@kammertheater-karlsruhe.de

Silvester 2022 in Karlsruhe: New Year's Eve im Dom

Im Dom - früher eine Kirche, heute eine Grill Kitchen Bar - kann man sich ein 5-Gänge-Menü schlemmend vom alten Jahr verabschieden. Zu dem Menü, das mit Beef Tatar beziehungsweise im vegetarischen Menü Rote Bete Tatar beginnt, gibt es ein Glas Champagner dazu.

Das Dom ist in einer ehemaligen Kirche gelegen | Bild: Das Dom - Grill Kitchen Bar

Für Unterhaltung wird auch gesorgt. Eine Variation von der Valrhona Schokolade rundet das Menü ab. Das Menü kostet 119 Euro, die vegetarische Alternative ist 20 Euro günstiger, Tickets gibt es online.

Location:

Das Dom - Grill Kitchen Bar

Hirschhof 5

76133 Karlsruhe

Anfahrt & Parken:

Haltestelle: Europaplatz/Postgalerie

Parken: Parkhaus Akademiestraße, Tiefgarage Postgalerie, Parkhaus Stephanplatz

Uhrzeit:

ab 19 Uhr

Preise:

Menü: 119 Euro

Vegetarisches Menü: 99 Euro

Kontakt:

Fabienne Nikol

0176/61 37 55 64

fabienne@dom-grill.com

Silvester 2022 in Karlsruhe: The Trumpet Shall Sound

Mit musikalischen Klängen das Jahr beenden kann man beim Silvesterkonzert in der Christuskirche. Um 20 Uhr geht es los, der Bassbariton Klaus Mertens singt, Sarah Slater spielt Trompete und Peter Gortner sitzt an der Orgel. Tickets können online oder bei Musikhaus Schlaile erworben werden.

Bassbariton Klaus Mertens ist bekannt für seine Bach-Interpretationen | Bild: Christuskirche Karlsruhe

Location:

Christuskirche

Kaiserallee 2

76133 Karlsruhe

Anfahrt & Parken:

Haltestelle: Mühlburger Tor

Parken: Parkhaus Magdeburger Haus

Uhrzeit:

20 Uhr

Preise:

Normalpreis: 20 Euro

Ermäßigt (Schüler, Studenten, FSJ, Schwerbehinderte): 12 Euro

Karlsruher Pass: 8 Euro

Karlsruher Kinderpass: 5 Euro

Kinder unter 6 Jahren: Kostenlos

Kontakt:

0721/83 08 38 5

kantorat@christuskirche-musik.de

Silvester 2022 in Karlsruhe: New Year's Eve 2022 - Silvester im Casino

Ein Silvester der etwas anderen Art erlebt man im Casino Baden-Baden. Auf Besucher wartet ein Restaurant, eine Bar, abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung und natürlich: Roulette oder Black Jack.

Das Casino Baden-Baden ist eines der beliebtesten in ganz Deutschland | Bild: Casino Baden-Baden

Das Mindestalter der Veranstaltung ist 21, festliche Garderobe ist ausdrücklich erwünscht. Tickets sind online ausverkauft, eine begrenzte Anzahl wird an der Abendkasse erhältlich sein.

Location:

Casino Baden-Baden

Kaiserallee 1 (im Kurhaus)

76530 Baden-Baden

Anfahrt & Parken:

Haltestelle: Baden-Baden Kurhaus

Parken: Kurparkgarage

Uhrzeit:

ab 19 Uhr

Preise:

45 Euro

ausverkauft - Karten nur noch an der Abendkasse erhältlich

Kontakt:

07221/30 24 0

info@casino-baden-baden.de

Silvester 2022 in Karlsruhe: Badisch Brauhaus

Nach zwei Jahren Corona-Pause kehrt die Silvesterveranstaltung im Badisch Brauhaus zurück. Hier erwartet Gäste ein großes Buffet, angefangen mit Vorspeisen über zahlreiche Hauptgerichte zu verschiedenen Desserts. Zur Unterhaltung gibt es ein Showprogramm und Live-Musik.

So sah Silvester im Badisch Brauhaus 2019 aus | Bild: Sebastian Weber/Badisch Brauhaus

Zur Vorbestellung genügt eine E-Mail an info@badisch-brauhaus.de, die den Namen, Telefonnummer und die gewünschte Anzahl an Plätzen enthält. Alternativ kann auch das Kontakt-Formular ausgefüllt werden. Im Preis enthalten sind das Buffet, Getränke, das Abendprogramm sowie ein Begrüßungs-Aperitif. Sekt, Spirituosen und Longdrinks sind separat erhältlich.

Location:

Hausbrauerei & Eventlocation Badisch Brauhaus

Stephanienstraße 38-40

76133 Karlsruhe

Anfahrt & Parken:

Haltestelle: Europaplatz

Parken: Parkhaus AAAA Hotelwelt

Uhrzeit:

Einlass ab 18 Uhr

Preise:

129 Euro

Kontakt:

0721 1444400

info@badisch-brauhaus.de

Silvester 2022 in Karlsruhe: Beat Night Silvester Special - Stadtwerke Winterzeit

Auf dem Schlossplatz befindet sich noch bis zum 8. Januar die größte Freilauft-Rollschuhbahn Süddeutschlands, veranstaltet von den Stadtwerken Karlsruhe. Zu Silvester bleibt die Bahn, sowie Gastronomie und Winterdorf bis 1 Uhr nachts geöffnet.

Nächtliche Atmosphäre auf der Bahn | Bild: Stadtwerke Karlsruhe

DJ Thomas Brockmann sorgt für die richtige musikalische Stimmung, um 22:30 und um Mitternacht führt die Feuerkünstlerin Verena Rau ihre Show "Flammenzirkus" auf, bei der Feuerkunst auf Electro-Swing trifft.

Location:

Stadtwerke Winterzeit

Schlossplatz

76131 Karlsruhe

Anfahrt & Parken:

Haltestelle: Marktplatz

Parken: Parkgarage Schlossplatz

Uhrzeit:

10 Uhr bis 1 Uhr

Preise:

Erwachsene: 7 Euro

Kinder/Schüler/Studenten: 6 Euro

Kinder unter 4 Jahren: 3 Euro

Familienkarte (maximal 2 Erwachsene und 3 Kinder): 24 Euro

Gruppenkarte (ab 10 Personen, Preis pro Person): 5,50 Euro

Rollschuhverleih (2 Stunden): 4,50 Euro

Kontakt:

0721/78 20 45 32 3

info@stadtwerke-winterzeit.de

Silvester 2022 in Karlsruhe: Party im Hofbistro & Restaurant

Im Durlacher Hofbistro bei Anders auf dem Turmberg steigt an Silvester die Party. Für 28,50 Euro bekommt man hier eine Silvesterparty im Bistro geboten, wer das volle Programm mit Flying Buffet, verschiedenen Food Trucks im Burghof, sowie Unterhaltung durch einen DJ möchte, zahlt 198 Euro. Die Tickets werden online gekauft, die einzige Zahlungsmöglichkeit ist Paypal.

Vom Turmberg aus lässt sich ganz Durlach überblicken | Bild: Thomas Riedel

Location:

Anders auf dem Turmberg

Reichardtstraße 22

76227 Karlsruhe-Durlach

Anfahrt & Parken:

Haltestelle: Durlach Turmberg Talstation

Parken: Parkplatz Reichardtstraße 22, Parkplatz Sepp-Herberger-Weg

Uhrzeit:

19.30 Uhr bis 1.30 Uhr

Preise:

Outdoor-Party-Ticket: 28,50 Euro

All inclusive Party-Ticket: 198 Euro

Kontakt: