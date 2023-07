Freitag, 21. Juli, 21 Uhr: Und so schnell kann’s gehen

Wenige Minuten später hat mich schon jemand angesprochen. Hier ist mein Ticket für morgen! Hätte ich mich gleich mal schon am Anfang hingestellt. Merke: Manche Leute kommen auf Das Fest Gelände, um Tickets auch loszuwerden! Einfach mal ausprobieren.

Freitag, 21. Juli, 20.13Uhr: Jetzt wird’s ernst

In der Sonne relaxt es gut, doch das Ticket geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Jetzt ist gerade sowieso Primetime und immer mehr Massen strömen zu den Eingängen, denke ich mir. Ich stelle mich mit meinem Schild vor den Eingang und bin gespannt, ob mich jemand anspricht.

Sophia macht den Selbsttest: Wird sie ein Ticket auf Das Fest finden? | Bild: Sophia Wagner

Freitag, 21. Juli, 19.04 Uhr: Erstmal chillen...

Ich melde mich vom Gelände - es ist schon ziemlich voll. Trotzdem ist mir bisher niemand ins Auge gesprungen, der so aussieht, als hätte er ein Kärtchen für mich über. Ich muss meinen Schild-Plan später wohl in die Tat umsetzen. Nichtdestotrotz ist meine Laune nicht getrübt. Im Gratis-Bereich gibt es ebenso eine Menge zu sehen.

Bild: Sophia Wagner

Ich habe mir gerade ein Konzert an der Feldbühne angesehen und jetzt hole ich mir einen Crêpe und setze mich ein bisschen an den Entensee in die Sonne.

Freitag, 21. Juli, 17.49 Uhr: Auf Das Fest angekommen

Ich habe mich nun auf den Weg gemacht. Je mehr ich mich den Bässen der Bühnen nähere, desto nostalgischer werde ich: Als waschechte Weststädtlerin bin ich mit dem Fest aufgewachsen und habe in meiner Kindheit und Jugend jedes letzte Juliwochenende in der "Klotze" verbracht.

Seit 2018 war ich nun schon nicht mehr dabei, das sind satte fünf Jahre! Ich freue mich also, gleich in das Geschehen einzutauchen und mir einen Überblick zu verschaffen. Angekommen, kurze Taschenkontrolle und los gehts - mit der Hoffnung, heute Abend hier mit einer Samstagskarte wieder rauszulaufen.

Freitag, 21. Juli, 16.54 Uhr: Angebot / Nachfrage

Wenn ich nachher auf dem Gelände keine Bieter finde, werde ich eben selbst aktiv zum Sucher! Fix ist ein kleines Schildchen gebastelt, das kurz und knapp deutlich macht, was ich gerne hätte. Doch jetzt heißt es erst einmal ab in die Günther-Klotz-Anlage. Bis später!

Bild: Sophia Wagner

Freitag, 21. Juli, 16.07 Uhr: Online kein Erfolg - ab auf das Gelände!

Ein Blick in mein eBay-Postfach bringt Enttäuschung, auch auf den Verkaufswebseiten und der Facebookgruppe gibt es nichts Neues. Entweder, die Karlsruher sind bereits alle im Freitags-Festival-Getümmel, oder, niemand will oder kann ein Ticket hergeben. Was auch immer: ich schlendere später sowieso übers Gelände, dort halte ich mal Ausschau nach Verkäufern am Einlass.

Freitag, 21. Juli, 14.01 Uhr: Wie wäre es mit Ticket-Sharing?

Gut, jeden Act muss ich am Samstag nicht sehen... ich probiere es mit Ticket-Sharing. Vielleicht teilt sich ja jemand das Ticket mit mir, der Adam Angst oder Querbeat nicht sehen will? Danach könnte ich den Bühnenbereich verlassen und das Ticket für Alligatoah zurückgeben.

Besucher beim Hauptbühnenbereich werden beim Ein- und Auslass gescannt: So ist ein Ticket-Sharing möglich - wenn man es "auscannen" lässt! So die Idee. Ich setze ein Inserat auf und teile es in der Facebook-Gruppe "DAS FEST Karlsruhe KARTEN: SUCHEN, KAUF, TAUSCH"

Bild: Screenshot

Jetzt heißt es: abwarten!

Freitag, 21. Juli, 13.03 Uhr: Habe ich Glück bei privaten Anbietern?

Ein Blick auf "Kleinanzeigen" (ehemals "ebay Kleinanzeigen") zeigt: Ich bin natürlich nicht die Einzige, die noch auf Ticket-Suche ist. Zahlreiche Inserate werben für "Ich suche ein Das Fest Karte Samstag".

Bild: Screenshot Kleinanzeigen

Ich finde lediglich ein einziges Angebot und schreibe eine Nachricht - vermutlich wird das Nachrichtenpostfach des Verkäufers bereits überquellen. Viel Hoffnung auf eine positive Antwort habe ich nicht.

Die gute Nachricht: Überteuerte Angebote sehe ich auf der Seite keine.

Freitag, 21. Juli, 12.10 Uhr: Keine Tickets in den Tauschbörsen

Ich gehe auf die Eventim-Seite und hoffe auf die "Fanbörse": Hier können bereits erworbene Originaltickets wieder verkauft werden. Doch - Fehlanzeige. Aktuell sind keine Tickets eingestellt.

Bild: Screenshot Eventim

Auch bei "Fansale" - ebenfalls eine Tickettauschbörse von Eventim - habe ich kein Glück.

Bild: Screenshot Fansale 21. Juli

Freitag, 21. Juli, 11 Uhr: Ich habe Lust auf Hauptbühnen-Flair!

Ich gehe gerne auf Das Fest in Karlsruhe. Meist findet man mich allerdings im Gratisbereich: Vor der Feld-, Kultur- oder DJ-Bühne. Abseits der Hauptbühne lassen sich zahlreiche tolle Künstler entdecken (Hier geht es zu meinen Tipps!). Doch in diesem Jahr überkommt mich die Lust auf etwas Hauptbühnen-Flair - klar gibt es noch Tickets für Sonntag, aber ich stelle mich der Herausforderung: Der ausverkaufte und heiß begehrte Samstag soll es sein!