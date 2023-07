We"In der Günther-Klotz-Anlage wird das Fest abgebaut - jetzt zieht die Karawane zu den Karlsruher Schlosslichtspielen weiter", scherzt am Montagmorgen Markus Wiersch vor dem Karlsruher Schloss. Der stellvertretende Geschäftsführer der Karlsruher Marketing und Event (KME) GmbH koordiniert den Aufbau vor dem Karlsruher Schloss - und den Abbau am Mount Klotz.

Am Montag, 31. Juli, begann der Aufbau der Schlosslichtspiele (SLS) am Karlsruher Schloss. | Bild: Corina Bohner

In der vergangenen Woche wurde bereits "im Kleinen" vermessen, jetzt sind die Vorbereitungen für die Lichtshow sichtbar: Kräne heben acht Boxen mit je zwei Projektoren am Montagmorgen auf ihre Gerüst-Türme. Sie werden die Multimedia-Shows auf die Schlossfassade projizieren. Zeitgleich verkleben Mitarbeiter die Fenster des Karlsruher Schlosses mit Spezialfolie - auf diese Weise wird die Gebäudefassade zur 177 Meter großen Projektionsfläche.

Die überdimensionale Leinwand ist ein ausschlaggebender Punkt, warum am 12. August Kraftwerk in Karlsruhe auftreten wird: Sie nutzen die Grund-Infrastruktur der Schlosslichtspiele für ihr Konzert.

Wie laut wird das Kraftwerk-Konzert?

Denn: Nur durch diese Synergie-Effekte, ist ein Großprojekt wie das "Kraftwerk-Konzert" ressourcenschonend umsetzbar, so die Veranstalter. Als Extra-Aufbau kommt "lediglich" eine eigene Tontechnik sowie eine kleine Bühne als Wetterschutz auf dem Balkon hinzu, wo die Band beim Konzert stehen wird.

Kraftwerk-Konzerte benötigen einen exzellenten Soundteppich, der sich über die Zuhörerfläche legen kann - das wissen die Veranstalter. Johannes Sauer, technischer Leiter der KME, begleitete die Band bereits auf ihrer Europatournee im Jahr 2014/15. "Die Band hat als Multimedia-Act hohe Ansprüche an den Sound", so Sauer, "das bezieht sich in erster Linie auf die Lautstärke, sondern auf die Ausgestaltung und Nuancen, dass zum Beispiel Bässe richtig vertont werden."

Für das Konzert werden daher zwei weitere Tontürme vor dem Schloss aufgebaut. Warum diese nicht einfach für die Schlosslichtspiele stehen bleiben? "Die Kosten wären zu hoch", so Sauer. Es stünde nicht im Verhältnis zum hörbaren Nutzen - "ist nicht nötig", so der Ton-Experte.

Kraftwerk-Konzert: Einlass ab 19 Uhr

16.000 Tickets hat die KME für das Kraftwerk-Konzert am 12. August verkauft. Bis auf wenige Tribünenplätze, besteht freie Platzwahl. Der Einlass startet ab 19 Uhr - Konzertbeginn ist auf 21 Uhr angesetzt. Die Zuschauer erwarten Gastro-Stände im Innenbereich - auch das Mitnehmen von Picknickdecken sei erlaubt. Campingstühle und andere sperrige Sitzgelegenheiten aber bitte draußen lassen! Wer sitzen möchte, kann dies auf Biertischgarnituren, welche in den seitlichen Najaden-Wäldchen aufstellt werden.

Wer keine Karten mehr bekommen hat, wird das Konzert im Umkreis des Schlosses hören, aber nicht sehen. Der Konzertbereich ist großflächig abgesperrt und auch der Schlossgarten wird ab 21 Uhr seine Tore schließen. Die Gastro-Stände - Essen und Getränke - werden im abgesperrten Bereich nur für Konzertbesucher zugänglich sein.

Sieht man Kraftwerk bei Soundchecks?

Nein, vermutlich nicht. Eine Generalprobe ist nicht geplant. Allerdings werden die Soundchecks werden am Vortag des Konzerts zu hören sein. Ähnlich wie bei Proben für das Fest, werden Musikfetzen über die Fächerstadt wehen - die Band selbst soll laut Veranstalter aber erst am Konzerttag selbst anreisen. Ob sie danach in der Stadt bleiben, ist bislang noch nicht bekannt.