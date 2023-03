Karlsruhe/Düsseldorf vor 2 Stunden

In Gedenken an Peter Weibel: "Kraftwerk" tritt in Karlsruhe auf

Die legendäre Elektropop-Band Kraftwerk wird am 12. August in Karlsruhe auftreten. Es sei das einzige Deutschland-Konzert der Düsseldorfer Band in diesem Jahr, teilte die Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) am Montag in Karlsruhe mit. Mit ihrer Performance wollen sie das Lebenswerk des kürzlich verschiedenen Medienkünstlers und ZKM-Chefs, Peter Weibel gebührend würdigen, heißt es in einer Mitteilung an die Presse.