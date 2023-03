vor 1 Stunde

Trauer um Peter Weibel: Karlsruher Urgestein im Alter von 78 Jahren verstorben

Das ZKM trauert um Peter Weibel - und Karlsruhe trauert mit. "Mit großer Trauer gibt das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM ) Karlsruhe bekannt, dass der künstlerisch-wissenschaftliche Vorstand des ZKM, Peter Weibel, nach kurzer schwerer Krankheit am 1. März 2023 im Alter von 78 Jahren in Karlsruhe verstorben ist", heißt es in einer Mitteilung an die Presse.