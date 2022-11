Karlsruhe vor 1 Stunde

"Angespannte" Stromversorgung im Winter: Wie wahrscheinlich sind Blackouts in Karlsruhe?

Richtige Blackouts in Karlsruhe. Ist das möglich? Im Rahmen des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise wird die Angst vor einem großen Stromausfall immer größer. Vor allem seitdem in den vergangenen Monaten in verschiedenen Stadtteilen und umliegenden Städten kurzfristig kein Strom mehr durch die Leitungen floss.