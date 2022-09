Gegen 11.40 Uhr vermissten zahlreiche Karlsruher Haushalte den gewohnten elektrischen Strom. Die Ursache waren Kabelschäden an zwei Mittelspannungsleitungen, welche sogenannte Erdschlüsse auslösten. Die Stadtwerke Karlsruhe hatten mehrere Teams im Einsatz, um die Schäden schnell zu beheben. Konkret betroffen waren laut Stadtwerke:

Königsberger Straße

Glogauer Straße

Waldstadtzentrum

Im Eichbäumle

Schneidemühler Straße

Gegenüber ka-news.de berichteten Leser auch aus Ausfällen in der Kolbergerstraße.

So große Störungen eher selten

Vermutlich habe ein Erdschluss eines Kabels zur Überlastung eines weiteren Kabels geführt, womit zwei Leitungen ausfielen, so Stadtwerke-Sprecher Markus Schneider gegenüber ka-news.de. Die "gravierende Störung" konnte schnell behoben werden: "Nach 30 Minuten hatten wir mehr als die Hälfte der betroffenen 4.000 Haushalte wieder am Netz", so Schneider, "die andere Hälfte folgte nach 40 Minuten."

So große Störungen seien im Karlsruher Netz eher selten: 10 bis 15 Ausfälle in diesem Umfang habe man pro Jahr, so Schneider im Gespräch, damit liege man im bundesweiten Vergleich in einem sehr guten Bereich. Ursache der Störungen seien entweder wie im aktuellen Fall ein Erdschluss oder äußere Einflüsse. zu letzterem zählen beispielsweise Beschädigungen am Kabel im Rahmen einer Baustelle, beispielsweise durch einen Bagger.