Karlsruhe vor 1 Stunde

Adé Schottergarten! Wie die Stadt Karlsruhe weiter gegen Steinwüsten vorgehen will

Gehören Schottergärten in Karlsruhe bald der Vergangenheit an? Drei Jahre nach einer entsprechenden Gesetzesänderung soll es den ersten Steinwüsten in Stupferich an den Kragen gehen. Auch das restliche Stadtgebiet Karlsruhes wird unter die Lupe genommen. Bis aber tatsächlich alle Gärten umgebaut sind, könnte es lange dauern. Falls denn überhaupt etwas passiert.