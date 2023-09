Warum wird Cannabis legalisiert?

"Der Cannabiskonsum hat trotz des derzeitigen Verbots von Erwerb und Besitz in den letzten Jahren zugenommen", so die Bundesregierung auf der Informationsseite zur Legalisierung von Cannabis. Der Konsum sei bei jungen Menschen in den letzten Jahren gestiegen. Ebenso sei der Cannabis-Schwarzmarkt "häufig mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko verbunden." Außerdem würde so die zeitintensive Strafverfolgung wegfallen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant eine Cannabis-Aufklärungskampagne. | Bild: Britta Pedersen/dpa

Gesundheitsminister Karl Lauterbach betont, dass das neue Gesetz ein "wichtiger Wendepunkt in unserer Drogenpolitik" sei. Es gehe der Bundesregierung allerdings nicht nur um einen kontrollierten Konsum von Cannabis, sondern auch um präventive Maßnahmen, besonders für Kinder und Jugendliche. Somit stehen vor allem junge Altersgruppen im Fokus der Aufklärung und Prävention.

Zentrale Ziele der Legalisierung von Cannabis

Der Gesundheitsschutz für sämtliche Konsumenten

Die Aufklärung über Risiken

Den Schwarzmarkt des Cannabishandels eindämmen

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen

Die Verstärkung präventiver Maßnahmen

Was ist das Zwei-Säulen Modell der Bundesregierung?

Um die Pläne der Legalisierung umsetzen zu können, wurden das sogenannte "Zwei-Säulen-Modell" entwickelt, festgehalten auf einem zwölfseitigen Eckpunktepapier. Die Nutzung von Cannabis soll im privaten sowie kommerziellen Kontext erlaubt werden.

Die Erlaubnis zum Konsum im privaten Raum soll nur «eine erste Etappe» auf dem Weg zu einer umfassenderen Cannabis-Freigabe sein. | Bild: Hannes P. Albert/dpa

Die erste Säule begrenzt sich auf den "privaten Eigenanbau durch Erwachsene zum Eigenkonsum" und soll Anfang 2024 in Kraft treten. Zudem werden hier Regelungen für die Anbauvereinigungen thematisiert:

Alle ab 18 Jahren dürfen bis maximal drei Cannabispflanzen zu Hause anbauen

Täglich dürfen Erwachsene bis maximal 25 Gramm Cannabis straffrei besitzen

Es gibt ein Werbeverbot für Cannabis und die Anbauvereinigungen

In einem Umkreis von 200 Metern von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Spielplätzen oder Sportstätten ist der Cannabiskonsum nicht gestattet

Die zweiten Säule betrifft den "kontrollierten Verkauf" von Cannabis. Konsumenten sollen Cannabis künftig auch in Fachgeschäften erwerben können.

Unternehmen können die Cannabisprodukte "in einem lizensierten und staatlichen kontrollierten Rahmen" produzieren und verkaufen.

Welche Risiken gibt es bei einem Cannabiskonsum?

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) sowie die Techniker Krankenkasse (TKK) haben die Risiken des Cannabiskonsums in kurzfristige und chronische Risiken unterteilt.

Kurzfristige Risiken und negative Effekte von Cannabis

Angst- und Panikgefühl

Orientierungslosigkeit

Verminderte Reaktionszeit

Erinnerungslücken

Herzrasen, Übelkeit und Schwindel

Chronische Risiken von Cannabis

Beeinträchtigung der Gehirnleistung, vor allem bei jungen Menschen

Depressionen

Ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen und einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD)

Schädigungen der Atemwege

Während der Schwangerschaft kann es zu einer gestörten Entwicklung des ungeborenen Kindes kommen

Sowohl die DHS als auch die TKK weisen darauf hin, dass die körperliche und geistige Entwicklung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen durch Cannabis beeinträchtigt werden kann.

Wo darf ich Cannabis konsumieren?

Prinzipiell dürfe Cannabis nach dem neuen Gesetz (fast) überall von Erwachsenen konsumiert werden. Es gibt jedoch Ausnahmen.

Kein Konsum in unmittelbarer Nähe von Personen unter 18 Jahren

Kein Konsum in Anbauvereinigungen und in einem Abstand von bis zu 200 Metern zum Eingangsbereich von Anbauvereinigungen

Kein Konsum in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr

Kein Konsum in einem Abstand von bis zu 200 Metern zum Eingangsbereich von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Kinderspielplätzen sowie auf öffentlich zugänglichen Sportstätten.

Wer darf Cannabis anbauen?

Volljährige dürfen sich bis zu drei Cannabispflanzen "je Person eines Haushaltes" zuhause anbauen. Auch Anbauvereinigungen, die sogenannten Cannabis Social Clubs, dürfen Cannabis anpflanzen.

Ab wann kann ich Cannabis legal in Karlsruhe kaufen?

Wenn der Bundestag und Bundesrat im Herbst dem Gesetz "Gesetz zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (CanG)" zustimmen, dann wird Cannabis voraussichtlich zum Jahresstart 2024 legal im Verkauf erhältlich sein. Insgesamt können "sieben Cannabissamen und fünf Stecklinge pro Monat" bei den Anbauvereinigungen gekauft werden.

Wo liegt der Unterschied zwischen medizinischem und nicht-medizinischem Cannabis?

Der Unterschied zwischen medizinischem und nicht-medizinischem liegt Art wie konsumiert wird. Die verschreibungspflichtige Droge wird nur über Vaporisatoren eingenommen, während die nicht-medizinische Konsumierung geraucht wird. Auch der THC- und CBD-Wert ist unter Umständen für medizinische Zwecke anders eingestellt, als für illegale.

Was ist ein Cannabis Social Club?

Cannabis Social Clubs - auch Anbauvereinigungen genannt - sind "eingetragene, nicht-wirtschaftliche Vereine oder eingetragene Genossenschaften". Maximal 500 Vereinsmitglieder dürfen in so einem Club eintragen sein. Ebenso wird ein monatlicher Beitrag an diesen Club fällig.

Der Konsum von Cannabis soll auch weiterhin für Minderjährige untersagt sein. | Bild: Philipp von Ditfurth/dpa

Wie hoch dieser ist, entscheidet jede Anbauvereinigung für sich. Wer ein Teil dieses Clubs ist, darf zwischen 25 und 50 Gramm Cannabis pro Monat abbauen. Nicht-Mitgliedern ist der Abbau nicht gestattet.

Gibt es auch in Karlsruhe einen Cannabis Social Club?

Ja, in Karlsruhe gibt es seit Frühjahr 2023 einen Cannabis Social Club, bei dem sich jeder über 18 Jahren eintragen kann. Die Beiträge für Voll- und Fördermitglieder sowie juristische Personen beziehungsweise Unternehmen liegen zwischen 160 und 320 Euro pro Jahr. Vollmitglieder müssen zudem eine ehrenamtliche Arbeit von zirka 10 Stunden im Monat leisten.

Was ist der Unterschied zwischen THC, CBD?

Die zwei Abkürzungen CBD und THC werden in der Regel mit dem Rauschmittel Cannabis in Verbindung gebracht. Bei beiden Stoffen handelt es sich um chemische Verbindung, welche von der Pflanze reproduziert wird. Allerdings ist die Wirkung der beiden Stoffe sehr unterschiedlich.

Tetrahydrocannabinol oder auch THC genannt, wirkt psychoaktiv. Das bedeutet, sie ist bewusstseinsverändernd und erzeugt beispielsweise Hallzuinationen. Aufgrund der Wirkung wird es als Betäubungsmittel eingeordnet. Anders als THC ist das Cannabidiol (CBD) kein Halluzinogen. Es hat eine beruhigende Wirkweise und wird bisweilen in der Medizin angewendet. So wird CBD zur Bekämpfung von Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen oder Epilepsie verwendet. Solange der THC-Wert unter 0,2 Prozent liegt, fällt CBD nicht unter das Betäubungsmittelschutzgesetz.

Was sagt die Polizei zur Cannabis Legalisierung?

Die deutsche Polizeigewerkschaft (DPoIG) hat sich zur derzeitigen Drogenpolitik mit viel Kritik geäußert. Sie positionieren sich deutlich gegen die Legalisierung von Cannabis. "Die Droge zu legalisieren ist der falsche Weg, mit ihr umzugehen", heißt es auf der Internetseite der Gewerkschaft. Der Staat müsse eine konsequente Drogenpolitik schaffen und würde durch die Legalisierung vor allem jungen Menschen ein falsches Bild von Drogen vermitteln.

Die Polizei sehe nicht nur im alltäglichen Umgang mit Cannabis ein Problem, sondern auch im Straßenverkehr. "Wir rechnen damit, dass die Fallzahlen drastisch ansteigen werden", so Marco Schäler bei einem NDR Info Live Format "Bekifft am Steuer - Null Toleranz für Cannabis".

Die 19-jährige Bella raucht einen Joint auf der Hanfparade in Berlin. Die Teilnehmer der Demonstration kämpfen für die Legalisierung der Droge Cannabis. | Bild: Annette Riedl/dpa

Daher lehne die Polizeigewerkschaft auch die Anhebung des bisherigen THC-Grenzwertes ab, welcher zurzeit bei "1,0 Nanogramm pro Milliliter Blutserum" liege. Die DPoIG macht deutlich, dass Cannabis trotz Legalisierung einen Straftatbestand darstelle.

"Die Beamten sind verpflichtet, das komplette Ermittlungsprogramm durchzuziehen: Sie müssen Beweise aufnehmen. Zeugen und Beschuldigte befragen", heißt es auf der Webseite des DPolG weiter. Dieser Prozess müsse auch dann erfolgen, wenn es sich nur um geringe Mengen Cannabis handle. "Drogenpolitik ist aus unserer Sicht nur dann nachhaltig, wenn sie nicht nur aus Reaktion, sondern auch aus Beratung besteht", erklärt die DPoIG weiter.

Aus diesem Grund sollen sämtliche Konsumenten, welche von der Polizei aufgegriffen werden, an einer Drogenberatung teilnehmen, wie die Gewerkschaft vorschlägt. Zudem sei es auch ein deutliches Signal seitens des Staates an die Konsumenten.

Wer darf kein Cannabis konsumieren?

Um Kinder und Jugendliche vor dem Besitz oder Konsum zu schützen, wurden präventive Maßnahmen festgelegt.

Die Vergabe von Cannabis an Minderjährige ist strafbar

Der Handel mit Cannabis durch Kinder und Jugendliche ist nicht erlaubt

Zudem soll "bei Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen der zuständige örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe informiert" werden. Der legale Konsum gilt somit ausschließlich für volljährige Personen.

Wie viel Gramm darf ich im öffentlichen Raum bei mir tragen?

Bis zu 25 Gramm dürfen erwachsene täglich im öffentlichen Raum bei sich tragen.

Wie wird der Konsum und Anbau von Cannabis kontrolliert?

Die Polizei wird den Konsum sowie Anbau von Cannabis kontrollieren.