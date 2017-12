Justiz anschaulich machen: So soll das "Forum Recht" in Karlsruhe aussehen

Eine beim Deutschen Bundestag eingereichte Machbarkeitsstudie soll den Weg für eine Begegnungsstätte zwischen Besuchern und Justiz in der Stadt des Rechts ebnen.

Bei einem Pressegespräch am Montag im Bundesgerichtshof (BGH) stellten die Verantwortlichen die Machbarkeitsstudie für ein Forum Recht in Karlsruhe vor. Auf über 1.000 Quadratmetern soll ein Ort entstehen, an dem Errungenschaften, Herausforderungen und relevante Fragen des demokratischen Rechtsstaates thematisiert werden. Es wäre in dieser Form in Deutschland einzigartig. Neben Bundespolitikern, Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft unterstützt auch die Stadt Karlsruhe sowie ein Initativkreis aus verschiedenen Personen der Öffentlichkeit das Vorhaben.

"Wir brauchen einen Ort, an dem sich die Menschen darüber informieren können, wie sich der Rechtsstaat entwickelt hat, wie er funktioniert", sagte Ulrich Maidowski, der Richter am Bundesverfassungsgericht ist. Er habe bei Rechtssuchenden immer wieder festgestellt, dass sie mehr suchen, als vor Gericht Recht zu bekommen. Das Forum könne aus seiner Sicht etwas bieten, das in Prozessen nicht möglich sei: "Die Menschen können mit Juristen über das Recht reden."

Historischer Gerichtssaal soll mit eingebunden werden

Es soll ein Informations- und Kommunikationszentrum entstehen mit Ausstellungen, Diskussionen oder simulierten Gerichtsverhandlungen sowie einem breiten Angebot an visuellen Darstellungsformen. Es sollen unter anderem ein Info Center, Ausstellungsbereiche, Produktions- und Präsentationszonen sowie ein Diskursraum unter einem Dach vereint werden.

Ein Neubau auf dem Areal des Bundesgerichtshofs würde die einmalige Chance bieten, einen unter Denkmalschutz stehenden Sitzungsaal in das Forum Recht einzubinden, erklärte die Präsidentin des BGH Bettina Limperg. Dort könnten in dem Sitzungssaal, in dem unter anderem Prozesse gegen die RAF statt fanden, könnten beispielsweise Gerichtsverhandlungen anschaulich und authentisch nach gespielt werden. Das Forum soll nach Plänen des Architekten Wolfgang Grether auf dem Gelände des BGH, gegenüber dem Karlstor an der Ecke Kriegsstraße/ Herrenstraße entstehen.

Das Forum Recht soll ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Neben Schülern, Auszubildenden oder Studenten auch Familien, Organisationen und Fachpublikum. Thematisch sollen laut Magnus Brechtken vom Münchner Institut für Zeitgeschichte, Grundbegriffe- und Probleme des Rechtsstaates, die Geschichte des Rechts in Deutschland oder auch Kernfragen der Demokratie im Zentrum stehen. Je nach Interesse sollen sich Besucher auch mit aktuellen Themen wie Kopftuchdebatte, Videoüberwachung oder Abschaffung des Bargeldes auseinandersetzen können.

Karlsruhe als Standort unantastbar

Unabhängig von Institution oder Partei waren sich die Teilnehmer einig, dass Karlsruhe als Standort des Forum Rechts unantastbar ist. So sieht der CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Wellenreuther in Karlsruhe den Puls des Rechtsstaates. "Wir haben haben hier alle guten Gründe auf unserer Seite um ein Forum Recht als bundesweites Projekt in Karlsruhe zu schaffen."

Auch Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup verwies auf die Bedeutung Karlsruhes, wenn es um die Themen Recht und Justiz gehe. "Karlsruhe ist wie kaum ein anderer Ort als Standort geeignet." Ein Großteil der Menschen verbinde mit Karlsruhe die Stadt des Rechts, so der Oberbürgermeister. Die Fächerstadt ist seit über 60 Jahren Heimat wichtiger deutscher Rechtsinstitutionen. Neben dem Bundesgerichtshof haben auch die Bundesanwaltschaft und das Bundesverfassungsgericht ihren Sitz in Karlsruhe.

Der Neubau soll im Rahmen eines Architektenwettbewerbs realisiert werden und könnte im Jahr 2023 eröffnet werden. Die Autoren der Machbarkeitsstudie gehen von Kosten in Höhe von rund 75 Millionen Euro für Bau- und Ausstattungskosten aus.

Bundestag entscheidet über Forum Recht

Bis zum Frühjahr 2018 will der 14-köpfige Initativkreis einen Unterstützerverein mit deutschlandweiter Ausrichtung gründen. Mit dem Verein wolle man eine Plattform schaffen, um Unterstützern die Möglichkeit zu bieten, ihrem Einstehen für den Rechtsstaat nachhaltig Ausdruck zu verleihen. Das erklärte Elke Sieber, als Vertreterin des Initativkreis Forum Rechts bei dem Pressetermin.

Ob es wirklich zu einem Forum Recht in Karlsruhe kommt, wird sich ersten entscheiden, wenn in Berlin eine Regierung steht und Ausschüsse gebildet werden können. Dann wird das Parlament über den Antrag entscheiden. Wellenreuther sieht die Zeichen allerdings sehr positiv, wenngleich er aufgrund der aktuell noch unklaren künftigen Regierungssituation keine Garantie aussprechen wollte. Positiv stimme ihn aber, dass aus nahezu allen demokratisch relevanten Parteien positive Reaktionen kamen.

