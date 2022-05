von (ps/vem)

Erworben werden kann das Ticket im Voraus für alle drei Monate Juni, Juli und August, so dass die Nutzer auch nur einmal ein Kundenzentrum, den Automat an der Haltestelle oder den KVV-Webshop hierfür aufsuchen müssen. Das Ticket gibt es ab dem 22. Mai online im KVV-Webshop sowie an den stationären Automaten an den Haltestellen im Verbundgebiet.

Ab dem 23. Mai startet dann der Verkauf in den KVV-Kundenzentren und den personenbedienten Vorverkaufsstellen. Über die regiomove-App wird der Kauf des Tickets ab dem 1. Juni möglich sein.

9 Euro Ticket: Was gilt für Abo-Kunden?

Abo-Kunden können mit ihrem Abo den ÖPNV bundesweit im Geltungszeitraum nutzen. Die Preisdifferenz des Abos zum 9-Euro-Ticket wird entsprechend ausgeglichen – bei Abo-Kunden, bei denen der Abo-Preis vom Konto abgebucht wird, geschieht dies automatisch. Bei Kunden, die ihr Abo per Barzahlung erworben haben, ist ein unkomplizierter, einmaliger Antrag notwendig.

Die entsprechenden Anträge können bis zum 15. September gestellt werden. Diesen Antrag gibt es ab dem 23. Mai entweder in den KVV-Kundenzentren in Karlsruhe, Ettlingen, Bruchsal, Rastatt und Baden-Baden https://www.kvv.de/service/kundenzentren.html oder digital auf www.kvv.de.

Sie behalten ihren bestehenden Vertrag und die jeweilige Abokarte gilt dann automatisch im Aktionszeitraum deutschlandweit als 9-Euro-Ticket. Es muss kein extra 9-Euro-Ticket gekauft werden. Abo-Plus-Kunden zahlen ebenfalls nur 9 Euro pro Monat. Bwtarif-Abonnent*innen zahlen ebenfalls nur 9 Euro pro Monat.

9 Euro Ticket: Was gilt für die Studikarte?

Für Studikarten, die bar gekauft wurden, liegen dem KVV keine Kontodaten der Nutzer vor. Studikartenbesitzer müssen mit ihrer Fahrkarte in das KVV-Kundenzentrum in Karlsruhe (Durlacher Allee) kommen https://www.kvv.de/service/kundenzentren.html und erhalten dort eine anteilige Rückzahlung von 19,15 Euro pro Monat ihres bereits bezahlten Ticketpreises für die Monate Juni, Juli und August bis auf einen Rest von 3 mal 9 = 27 Euro in bar und bekommen dort die 9-Euro-Tickets ausgehändigt.

Wird die Bevölkerung auf dem Land vom 9-Euro-Ticket profitieren? | Bild: Daniel Karmann/dpa

Studikartenbesitzer, die ihr Ticket online im KVV-Webshop oder im Webshop der Deutschen Bahn gekauft haben, müssen auch den Antrag zur Rückerstattung des bereits gezahlten Geldes online stellen. Das ist ab dem 23. Mai über www.kvv.de möglich. Anträge können bis 15. September gestellt werden. Der Betrag wird den Antragsstellern innerhalb der nächsten zehn Wochen auf das angegebene Konto überwiesen. Die vorab gekauften 9-Euro-Tickets müssen im Online-Formular als Bilddatei, Scan oder ähnliches hochgeladen werden. Nur dann ist eine Erstattung möglich.

9 Euro Ticket: Was gilt für die Schoolcard?

Für die ScoolCard gilt bei Abbuchung über das Konto: Der KVV bucht für die Monate Juni, Juli und August nur jeweils 9 Euro vom Konto ab. Einige ScoolCard-Inhaber*innen profitieren von Freimonaten im Sommer. Diese sind gesichert und werden für die jungen Fahrgäste berücksichtigt.

Wo kann man das 9-Euro-Ticket kaufen?

Der KVV wird das Ticket über die KVV-Kundenzentren und alle KVV-Verkaufsstellen mit digitalem Verkaufsgerät anbieten. Außerdem kann das 9-Euro-Ticket an den stationären Fahrkartenautomaten der Haltestellen (unter dem Menüpunkt Tageskarten/Monatskarten) gekauft werden. Online gibt es das Ticket über den Webshop des KVV und der Deutschen Bahn. Außerdem kann das Ticket ab dem 1. Juni über die KVV.regiomove-App (unter dem Menüpunkt "Buchen“) gekauft werden.

Ein Mitarbeiter der VAG (Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg) präsentiert den ausgedruckten Entwurf des 9-Euro-Tickets. | Bild: Daniel Karmann/dpa

In den Bussen im Regionalverkehr wird das 9-Euro-Ticket ebenfalls verkauft. Eine genaue Übersicht, welche Busunternehmen im Verbundgebiet das Ticket im Fahrzeug anbieten, gibt es in Kürze auf der KVV-Homepage beziehungsweise in einer aktualisierten FAQ-Liste.

Tipp: Das Ticket kann an Fahrscheinautomaten an den Haltestellen (ab 22. Mai) und in Kundenzentren (ab 23. Mai) schon eine Woche vor dem Angebotsstart am 1. Juni gekauft werden und das bereits für alle drei Monate Juni, Juli und August. Fahrgäste werden gebeten, das Ticket rechtzeitig zu erwerben, wenn es am jeweiligen Wohnort keinen Fahrkartenautomaten oder eine Verkaufsstelle gibt.

Der KVV wird das Ticket über die KVV-Kundenzentren und alle KVV-Verkaufsstellen mit digitalem Verkaufsgerät anbieten. Außerdem kann das 9-Euro-Ticket an den stationären Fahrkartenautomaten der Haltestellen (unter dem Menüpunkt Tageskarten/Monatskarten) gekauft werden | Bild: Paul Gärtner / KVV

Das 9-Euro-Ticket kann auch an den Automaten der Deutschen Bahn, in den DBReisezentren und den Reisezentren der anderen Eisenbahnunternehmen erworben werden. Es ist auch möglich, ein 9-Euro-Ticket in anderen deutschen Städten außerhalb des KVV Gebiets zu kaufen. Da es sich um ein bundesweit gültiges Ticket handelt, spielt der Ort, an dem es gekauft wird, keine Rolle. Es kann den gesamten Kalendermonat über bundesweit im Nahverkehr genutzt werden.

Was gilt für Kinder?

Kinder unter 6 Jahren fahren kostenlos. Kinder ab 6 Jahren zahlen wie alle Nutzer*innen des 9-Euro-Tickets 9 Euro pro Kalendermonat für den Nahverkehr in ganz Deutschland. Es gibt bei diesem Sonderangebot kein extra Kinderticket. Kinder, die eine ScoolCard besitzen, brauchen selbstverständlich kein extra 9-Euro-Ticket. Ihre ScoolCard wird automatisch zum bundesweit im Nahverkehr gültigen 9-Euro-Ticket.

Ist das 9-Euro-Ticket personenbezogen?

Ja, die Fahrkarte ist personenbezogen und wird auf den Namen einer Person ausgestellt. Beim Kauf am Fahrkartenautomaten muss der Vor- und Zuname mit nicht löschbarem Stift eingetragen werden. Was gilt für Mitnahmeregelungen? Mitnahmereglungen gelten weiterhin nur für die auf der jeweiligen Abokarte gültigen Bereiche. Das ist bundesweit einheitlich so geregelt. Wird die Abokarte im Juni, Juli und August über das ursprünglich bezahlte Gebiet (beispielsweise 2 Waben) genutzt, dann gilt sie nur für den Karteninhaber bzw. die Karteninhaberin.

Kann ich meinen Hund kostenlos auf dem 9 Euro Ticket mitnehmen?

Für Hunde kann ebenfalls ein eigenes 9-Euro-Ticket gekauft werden. Dieses ist ebenfalls bundesweit im Nahverkehr gültig. Dabei sind die jeweiligen Bestimmungen für die Mitnahme von Hunden zu beachten. Gerne kann auf dem 9-Euro-Ticket der Name des Hundes vermerkt werden.

Kann ich mein Fahrrad jederzeit kostenlos mitnehmen?

Im KVV können mit Ausnahme des morgendlichen Berufsverkehrs (6-9 Uhr) Fahrräder in Bahnen werktags mit dem 9-Euro-Ticket kostenlos mitgenommen werden (in anderen Verkehrsverbünden können andere, abweichende Regelungen gelten).

Was gilt, wenn aus Versehen ein anderes Ticket gekauft wurde?

Es gibt rückwirkend keine Erstattung für bereits genutzte Tickets. Das ist bundesweit einheitlich geregelt. Der Verwaltungsaufwand wäre zu groß. Beispiel: Ein Fahrgast kauft sich am 5. Juni eine City-Tageskarte für 5,80 Euro und fährt damit. Wenn er am 8. Juni ein 9-EuroMonatsticket kauft, kann er das Geld für die bereits genutzte Tageskarte nicht zurückfordern. Vor Fahrtantritt können Tickets nach den geltenden Bestimmungen erstattet oder umgetauscht werden. Wird bei einem Umtausch ein 9-Euro-Ticket gekauft, entfällt die Erstattungsgebühr.

Die deutschen Ausflugsgebiete richten sich auf zahlreiche Besucher ein, die in den kommenden Monaten mit dem geplanten 9-Euro-Ticket per Zug anreisen. | Bild: Julian Stratenschulte/dpa

Tipp vom KVV: Fahrgäste werden gebeten, sich frühzeitig zu überlegen, ob Sie mit dem 9-Euro-Ticket den ÖPNV kennenlernen wollen. Es handelt sich um ein sehr günstiges, bezuschusstes Ticket. Das 9-Euro-Ticket lohnt sich beispielsweise schon im Vergleich zu einer Tageskarte Regio (10,80 Euro).

Was passiert, wenn ich mein Papier-Ticket verliere?

Verlorengegangene 9-Euro-Tickets können weder erstattet noch neu ausgestellt werden. Was passiert nach dem 31. August 2022? Das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Sondermaßnahme, die vom Bund als Teil eines Entlastungspakets für die Bürger beschlossen wurde und das durch den Bund finanziert wird. Nach Ablauf der Aktion gelten für Abonnenten ab dem 1. September die Preise für die jeweiligen Tarifprodukte.