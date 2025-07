Song mit Mallorca-Star: Startet Pietro Lombardi nun am Ballermann durch?

Im Leben von Pietro Lombardi tut sich gerade einiges: besonderer Familienzuwachs, eine TV-Pause, das turbulente Leben als junger Vater und das Aus in der DSDS-Jury - um nur ein paar Neuigkeiten zu nennen. Und jetzt scheint der Karlsruher Sänger vor einer ganz neuen Karriere-Station zu stehen: Geht es für Lombardi auf Mallorca als Ballermann-Star weiter? Ein Duett mit einer Ballermann-Sängerin und ein gemeinsamer Auftritt auf der Bühne deuten das zumindest an. Was geplant ist und was Lombardis Verlobte dazu sagt, lesen Sie in diesem Artikel.

„OMG“: Duett von Pietro Lombardi und Ballermann-Star Isi Glück

Eine gute Nachricht für Fans von Pietro Lombardi, die außerdem Party-Songs vom Ballermann feiern: Pietro Lombardi wird der neue Duett-Partner von Megapark-Künstlerin Isi Glück. Das vermeldete der TV-Sender RTL. Lombardi und Glück bringen demnach bald als Malle-Duo einen neuen Song heraus, der den Titel „OMG (Ober Malle Geil)“ trägt. Außerdem ist wohl ein gemeinsamer Auftritt im Megapark geplant.

Was Fans von dem Duo-Projekt und dem gemeinsamen Song erwarten können, haben die beiden bereits auf Instagram gezeigt: In einem gemeinsamen Reel, das den Refrain des Songs enthält, tanzen und singen Glück und Lombardi ausgelassen neben einer Yacht in einem Hafen auf Mallorca.

Pietro Lombardi mit Ballermann-Song: Fans sind sich uneinig

Viele Fans zeigten sich begeistert von der Kollaboration: „Geile Kombi“, kommentierte etwa eine Userin, ein anderer Fan ist überzeugt: „Der nächste Hit steht in den Startlöchern“. Auch Freunde und Kollegen der beiden sind begeistert. „Die Kombi, von der wir nicht wussten, dass wir sie brauchen“, kommentierte Megapark-Sänger Julian Benz. Ikke Hüftgold, der Glück und Lombardi laut Aussagen von Isi Glück zusammengebracht hat, hält die beiden in der Kommentarspalte des Reels sogar für „das Duett des Jahres“. Und Pietro Lombardis Verlobte Laura Maria Rypa kommentierte unter dem Reel: „Wild - liebe die Kombi“ und fügte ein Herz-Emoji hinzu.

Andere Fans sind wohl mit Pietros Einstand im Ballermann-Party-Kosmos eher unzufrieden: „Pietro hat am Ballermann nichts zu suchen!“, ist ein Fan überzeugt. Andere Follower schreiben: „Das finde ich nicht Pietros Niveau“ oder „Eine Verschwendung von Pietros Talent“.

Pietro Lombardi am Ballermann: Zusammenarbeit mit Isi Glück

Dass Pietro mit dem Song eine neue musikalische Richtung einschlägt, rechnet ihm zumindest Duett-Partnerin Isi Glück hoch an: „Ich finde es richtig cool und auch mutig, dass Pietro sich an ein für ihn neues Genre traut. Er tritt ja schon lange im Megapark auf, aber einen klassischen Partyschlager-Song hat er bisher noch nicht veröffentlicht.”

Glück hält dabei auch viel von Lombardi als Partner: „Mit Pietro zu arbeiten und aktuell über unsere Promotion und Musikvideo-Planung zu kommunizieren, macht schon total Laune“, sagte sie zu RTL und fasst zusammen: „Ein guter Vibe und ein sehr positiver Mensch!“

Glück und Lombardi haben noch etwas gemeinsam: Beide sind beziehungsweise waren Jury-Mitglieder bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). Während der ehemalige DSDS-Gewinner Lombardi gerade aus der Jury ausgeschieden ist, wird die Sängerin 2026 neben Bushido und Dieter Bohlen am Jury-Tisch sitzen.

Die Gemeinsamkeit scheint auch in die Zusammenarbeit hineinzuspielen, wie Glück gegenüber RTL verriet: „Unsere Schnittstelle aktuell ist nicht nur Mallorca, sondern auch DSDS. Pietro ist eines der Gesichter des Formats und hat die letzten Jahre so viel Unterhaltung in die Sendung gebracht.“ Deswegen sei jetzt ein „perfekter Zeitpunkt für einen gemeinsamen Song“, so Glück.

Übrigens: Pietro Lombardi hat eine klare Haltung zu Alkohol und hat laut eigener Aussage „noch nie getrunken“.