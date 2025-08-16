Pietro Lombardi verteidigt Dating-Show-Teilnehmer: „Was für Müll-Aussagen können Frauen tätigen?“

Bei Dating-Shows geht es bekanntlich darum, dass die Kandidaten und Kandidatinnen am Ende mit dem perfekten Partner oder der perfekten Partnerin aus dem Format gehen. Welche Kriterien man an den oder die Auserwählten stellt, kann dabei sehr unterschiedlich sein. Pietro Lombardi zeigte sich vor ein paar Tagen wütend in seiner Instagram-Story, als er einen Ausschnitt aus einer Dating-Show sah. Was den Sänger so aufbrachte.

Worum geht es in der Show „Ballon Date“?

Die Dating-Show, über die sich Pietro Lombardi aufregt, trägt den Namen „Ballon Date“. In dem YouTube-Format bekommen neun Frauen jeweils einen Luftballon in die Hand. Es werden Männer präsentiert. Wenn der Mann der Frau nicht gefällt, lässt sie den Ballon platzen und signalisiert damit: Sie möchte den Kandidaten nicht weiter kennenlernen.

Pietro Lombardi zeigte in seiner Instagram-Story einen Ausschnitt aus dieser Show, in dem eine Frau namens Lisa erklärt, warum sie den Ballon hat platzen lassen, als sie den Kandidaten Tarek sah. Ihre Begründung: „Dein Walk hat mir irgendwie gezeigt, dass du einen Kleinen hast.“ Tarek, der Kandidat, antwortet sichtlich verletzt: „Weiß ich nicht, ob man sowas sagen muss.“ Lisa fragt daraufhin, ob sie mal fühlen dürfe. „Ne, auf keinen Fall“, antwortet Tarek. Im Einzelinterview erklärt Lisa, wenn ein Mann einen Kleinen habe, dann müssten andere Sachen stimmen, damit das funktioniere.

Pietro Lombardi verteidigt Teilnehmer: „Was für Müll-Aussagen können Frauen tätigen?“

Pietro Lombardi zeigt diese Ausschnitte in seiner Story und sagt daraufhin: „Was für Müll-Aussagen können Frauen tätigen?“ Ein solches Verhalten bezeichnet der Sänger als blamabel. Er gibt Kandidat Tarek gleich als Erstes einen Tipp mit: „Scheiß auf solche Frauen. Du bist ein guter Junge und eine gute Frau juckt es nicht, ob groß, klein, mittel, dick, dünn.“ Es gebe wichtigere Dinge im Leben als die Penis-Größe des Mannes.

Auch an Kandidatin Lisa richtet sich Pietro Lombardi in seiner Wut: „Du tust so, als ob du ein ‚Victoria's Secret‘-Model bist. Komm mal runter von deinem hohen Ross.“ Als Nächstes appelliert Lombardi an den Herausgeber und Moderator der Show, den Musiker Momo Chahine: „Momo, ich bin sehr enttäuscht von dir. Was lädst du für Leute ein?“ Eine solche Szene hätte man herausschneiden müssen, um den Kandidaten nicht bloßzustellen, findet Pietro Lombardi.

Aus Lombardis Instagram-Story wird ersichtlich, dass er den Herausgeber der Show gut kennt. „Ich würde dir empfehlen, als großer Bruder, lösch dieses Video und lad solche komischen Frauen nicht mehr ein“, gibt Pietro Lombardi als Tipp. Sobald ein Kandidat oder eine Kandidatin sich respektlos verhalte, müsse man ihn oder sie aus der Sendung werfen.

Pietro Lombardi an Kandidat Tarek: „Meld dich!“

Als letzte Handlung möchte Pietro Lombardi nun selbst den Amor für Kandidat Tarek spielen. „Versuch irgendwie, auf irgendeinem Weg, mich zu kontaktieren“, fordert er ihn auf. Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa würden dann beide Tareks Bild in ihrer Story posten und ihre Community fragen, wer ihn kennenlernen möchte.

Für Tarek und die interessierten Frauen würden die Lombardis dann je ein Essen spendieren, damit sie sich kennenlernen können. „Ich habe das Gefühl, dass in unserer Community eine gute Frau dabei ist, die dich wirklich kennenlernen möchte“, verspricht Pietro Lombardi. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, ob sich Tarek wirklich bei dem Promi-Paar meldet und dadurch vielleicht die große Liebe findet.

Übrigens: Pietro Lombardi hat einen neuen Song aufgenommen. Seine Gesangspartnerin ist einer der größten Mallorca-Stars. Folgt nach seinem Ausstieg aus der DSDS-Jury jetzt also vielleicht eine Karriere am Ballermann? Auch Gerüchte, dass der 33-Jährige zu einem Konkurrenzformat gehen könnte, kursieren derzeit.