Pietro Lombardi beantwortet brisante Fan-Fragen – und legt ein Liebesgeständnis ab

Erst vor wenigen Wochen überraschten Pietro Lombardi und seine langjährige Partnerin Laura Maria Rypa mit der Nachricht ihrer Trennung. Für viele Fans kam das Liebes-Aus völlig unerwartet, denn die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, hatten schon von Hochzeit gesprochen und steckten im Bau eines gemeinsamen Luxus-Hauses. Nun sorgt ein ehrliches Statement von Lombardi auf Instagram für neue Spekulationen: Gibt es doch noch Hoffnung auf ein Liebes-Comeback?

Pietro Lombardi: Welche brisanten Fan-Fragen beantwortete er auf Instagram?

In einer Fragerunde auf Instagram stellte sich der 33-jährige Sänger den Fragen seiner Community. Lombardi zeigte sich gewohnt nahbar, ehrlich und mit einer ordentlichen Portion Humor. Seine Fans nahmen kein Blatt vor den Mund, und der Sänger antwortete offen auf alle Fragen, die ihm gestellt wurden – von ernst bis kurios.

So wurde er etwa gefragt, ob er sich vorstellen könne, selbst einmal zu kämpfen – offenbar in Anspielung auf seine Begeisterung für den Boxsport. Seine Antwort: In einem internationalen Fight, ja, der deutsche Raum sei nicht interessant für ihn. Auch musikalisch dürfen sich seine Fans auf Neues freuen. Auf die Frage nach frischer Musik versprach der Sänger: „Kommt. Sehr bald.“

Ein weiteres Highlight der Fragerunde war eine Aussage über Oliver Pocher. Auf die Frage, ob dieser ein wahrer Freund sei, antwortete Pietro mit Nachdruck: „100 Prozent. Egal in welcher Phase, er war immer da, nicht wie viele andere. [...] In manchen Phasen merkt man einfach, wer echt ist.“ Kurz nach der Trennung von Laura Maria Rypa zog Lombardi sogar vorübergehend bei Oliver Pocher ein.

Dass Pietro Lombardi derweil nicht viel für Reality-TV übrig hat, machte er ebenfalls deutlich: „Niemals“, mitsamt einem lachenden Emoji, war seine klare Antwort auf die Frage, ob er Trash-TV schaue. Und wie bodenständig und ehrlich er ist, zeigte sich bei der Frage: „Was machst du gerade?“ Der Musiker antwortete ohne Umschweife: „Ganz ehrlich, sitze zum 10. Mal auf Toilette. 8 Hot Wings haben meinen Magen demoliert.“

Hoffnung auf Liebes-Comeback? Pietro Lombardi macht Liebesgeständnis an Ex Laura Maria Rypa

„Liebst du Laura noch ehrlich, Pietro?“ – die Frage, die Fans seines Liebeslebens am meisten interessiert, kam natürlich auch zur Sprache. Lombardi antwortete knapp, aber mit einer klaren Botschaft: „Natürlich.“ Diese kurze Antwort könnte bei seinen Followern für Aufsehen sorgen – und für neue Spekulationen. Könnte dieses Liebesgeständnis ein Zeichen für eine mögliche Versöhnung sein?

Laura Maria Rypa hatte sich kürzlich im Interview mit RTL zur Trennung geäußert – und betont, dass es keinen Streit oder Drama gegeben habe. Vielmehr habe es keinen speziellen Grund gegeben, warum sich ihre Wege zunächst getrennt haben, sondern „einfach Dinge, die sich über Jahre angestaut haben und die immer wieder hochgekommen sind.“ Das Wichtigste für sie sei, dass die Trennung für die Kinder nicht zu schwierig ist. Die Söhne würden ihren Vater fast jeden Tag sehen. Und auch über die Elternrolle hinaus scheinen sich Lombardi und Rypa weiterhin gut zu verstehen: „Pietro unterstützt mich in meinen Projekten mit meiner Firma und meinem Parfüm“, sagte Rypa gegenüber RTL. „Ich unterstütze ihn bei seinen Shows und werde wahrscheinlich auch mit den Kindern da sein.”

Ob es tatsächlich zu einem Liebes-Comeback kommen könnte, bleibt offen. Beide haben sich bislang nicht weiter zu möglichen Zukunftsplänen geäußert. Doch Pietro Lombardis öffentliches Bekenntnis zur Liebe lässt zumindest Raum für Hoffnung – und zeigt, dass starke Gefühle offenbar weiterhin da sind. Für ihre Fans wäre eine Versöhnung sicher ein kleines Happy End. Doch wie es für Pietro und Laura weitergeht, wissen wohl nur die beiden selbst.