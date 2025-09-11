Kuss von Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im TV zu sehen – gibt es das nächste Liebes-Comeback?

Wer am Montagabend, 8. September 2025, RTL einschaltete, traute womöglich seinen Augen nicht. In der TV-Sendung „Crash Games“ waren Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi zu sehen. Eine Influencerin und ein Sänger im Fernsehen, so weit, so gewöhnlich. Doch gleich zu Beginn der Sendung kam es zur Überraschung: Rypa und Lombardi küssten sich, obwohl sie doch vor Kurzem in einem Instagram-Beitrag – unter anderem Brisant berichtete – ihre Trennung bekanntgaben. Können sich die Fans nun über ein Liebes-Comeback freuen, oder hat die Kussszene einen anderen Hintergrund?

Rypa und Lombardi küssen sich in TV-Show

Der TV-Auftritt von Rypa war schon länger geplant, die Influencerin ist in der dritten Staffel der „Crash Games“ von RTL als „Fieldreporterin“ im Einsatz. Die Mitwirkung von Lombardi war vor der Ausstrahlung der zweiten Folge nicht offiziell bekanntgegeben worden, doch in dieser trat er als Überraschungsgast auf. Er brachte Rypa ihre Moderationskarten und begrüßte sie mit einem Kuss auf den Mund. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer stellte sich die Frage: Bahnt sich nach der erneuten Trennung des prominenten Paares eine Annäherung an?

Für eine Auflösung sorgte der Sender gleich nach dem Auftritt Lombardis. „Die Sendung wurde im Juli aufgezeichnet, da schien die Beziehung noch halbwegs intakt zu sein“, erklärt der Sprecher aus dem Off und fügt hinzu: „Ob die zwei jetzt noch getrennt oder zum achten Mal wieder zusammen sind, lässt sich unmöglich sagen. Betrachten Sie unser großes Pietro-Special so oder so als einzigartiges Zeitdokument.“ Kein Liebes-Comeback also, womöglich eher der letzte offizielle Auftritt des Paares, wenn sich Rypa und Lombardi nicht erneut zusammenraufen.

Rypa und Lombardi am TV-Set: Von einer anstehenden Trennung ahnte keiner etwas

In den vergangenen Jahren hatten Lombardi und Rypa, die gemeinsam zwei Söhne haben, eine turbulente On-off-Beziehung geführt. Nach sechs zwischenzeitlichen Trennungen hatte Lombardi zuletzt von einer Hochzeit im kommenden Winter gesprochen. Am 17. August 2025 verkündete Rypa allerdings bei Instagram die erneute Trennung, nach der Lombardi zunächst größtenteils abtauchte.

Während der Aufzeichnung der „Crash Games“-Folge war von einer anstehenden Trennung für die Mitwirkenden offenbar nichts zu erkennen. „Wenn mir damals einer gesagt hätte, die trennen sich bald, ich hätte ihm den Vogel gezeigt“, zitiert die Bild eine Mitarbeiterin der Produktion.