Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa kein Paar mehr: So begründet Rypa die siebte Trennung

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 sprachen Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa immer wieder über eine Hochzeit, doch mittlerweile scheint alles vorbei zu sein. In einer Instagram-Story verkündete Influencerin Rypa am Sonntag, 17. August 2025, in weißen Lettern auf schwarzem Grund: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben.“ Wie und warum es zur Trennung kam, war zunächst unklar. Lombardi äußerste sich nicht. Klar war nur: Die erste Trennung der beiden ist es nicht.

Es ist die siebte Trennung von Lombardi und Rypa

Lombardi und Rypa hatten sich im Jahr 2020 verliebt. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Verkündung ihrer Liebe folgte die erste Trennung, blickt die Bild-Zeitung in einem Bericht zurück. Demnach folgten fünf weitere zwischenzeitliche Trennungen, bis ihre Beziehung wieder so gefestigt schien, dass eine Hochzeit nur eine Frage der Zeit war. Der letzte große Streit, der öffentlich wurde, hatte sich im Oktober 2024 zugetragen. Damals war es zu einem Polizeieinsatz in der Kölner Villa des Paares gekommen. Rypa hatte während eines lautstarken Streits die Polizei gerufen und hatte sich in der Folge im Krankenhaus aufgehalten. Gerüchte über Verletzungen, die ihr Lombardi zugefügt habe, dementierte Rypa später im Gespräch mit der Bild. Lombardi stellte klar, dass er „kein Frauenschläger“ sei.

Nach der Oktobernacht raufte sich das Paar, das zwei gemeinsame Söhne hat und sich 2022 verlobte, zusammen. Im Mai 2025 hatte Lombardi der Bild verraten, dass er und Rypa noch in diesem Jahr heiraten werden. Doch dann kam es zu Trennung Nummer sieben.

Warum haben sich Lombardi und Rypa getrennt?

Über die Gründe der Trennung war zunächst nur das bekannt, was Rypa in ihrem knappen Statement bei Instagram schrieb: „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen“, hieß es in ihrer Story. Interessant ist, dass sie von „wir“ schrieb, wodurch die Mitteilung wie ein gemeinsames Statement wirkte. Auf den Social-Media-Kanälen von Lombardi war die Mitteilung aber nicht zu finden. Der DSDS-Sieger aus dem Jahr 2011 folgt Rypa bei Instagram nicht mehr, auch Rypa ist Lombardi entfolgt.

Im gemeinsamen Podcast hatte Lombardi jüngst verraten, dass alle bisherigen Trennungen von Rypa ausgingen. Ob dies bei der siebten Trennung wieder der Fall war, war zunächst ebenfalls unklar. „Aus Respekt gegenüber unseren Kindern möchten wir zu dieser Entscheidung nichts weiter öffentlich sagen. Für uns ist es wichtig, diesen Schritt in Ruhe und im Privaten zu gehen“, endete die Instagram-Story von Rypa. Nun bleibt abzuwarten, ob die siebte Trennung einen endgültigen Schlussstrich darstellt.