Pietro Lombardis Verlobte von Fake-Accounts geflutet: Laura Maria Rypa rechnet mit Hatern ab

Influencerin Laura Maria Rypa möchte nicht mehr mit dem Hass leben, der ihr auf Social Media begegnet. Die Verlobte von Sänger Pietro Lombardi hat nun in einer Instagram-Story angekündigt, juristisch gegen eine Welle von Fake-Accounts vorzugehen, die sie seit über einem Jahr systematisch attackieren. Was genau passiert ist und wie Rypa sich jetzt wehren will.

Laura Maria Rypa sagt ihren Hatern den Kampf an: „Ich hab’ mittlerweile alles gespeichert“

Laura Maria Rypa vermutet hinter den Angriffen gegen sie eine einzelne Person, die unter zahlreichen, erfundenen Nutzerprofilen – sogenannten Fake-Accounts – abwertende Kommentare schreibe und Geschichten über die 29-Jährige erfinde. „Ich hab’ mittlerweile alles gespeichert: Kommentare, Nachrichten, Profile – und jetzt ist der Punkt erreicht, an dem ich rechtlich dagegen vorgehen werde“, schreibt Rypa auf Instagram.

Der Internet-Star beschreibt auch, wie organisiert die mutmaßlichen Fake-Accounts ihrer Ansicht nach agieren. Rypa erklärt die Strategie in ihrer Instagram-Story folgendermaßen: Ein Account veröffentliche einen negativen Kommentar unter ihrem Beitrag. Kurz darauf würden dann mehrere andere Profile den Kommentar liken, um den Eindruck zu erwecken, dass er breite Zustimmung bekäme. Weil die Accounts immer wieder gleich vorgehen würden und auch die Fotos in den Profilen sehr ähnlich seien – immer Tier- oder Landschaftsbilder – ist Laura Maria Rypa sicher, dass es sich bei den Kommentierenden nicht um eine Vielzahl verschiedener Menschen handele. „Es ist ziemlich offensichtlich, dass das alles von einer einzigen Person kommt“, schreibt sie.

Laura Maria Rypa wehrt sich gegen Hass-Kommentare auf Social Media

Ihre Vorwürfe untermauert Laura Maria Rypa, indem sie Screenshots von einigen verdächtigen Accounts mit ihren Instagram-Followern teilt. Kritik an einer Person zu üben, sei selbstverständlich erlaubt, räumt die Influencerin ein. Der Ton sollte aber respektvoll bleiben. Mit den Hass-Kommentaren dieser Profile sieht Rypa die Grenze eindeutig überschritten. Sie stellt klar: „Auch wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, rechtfertigt das nicht, respektlos über ihn zu sprechen.“

Auch wenn die meisten Kommentare sie nicht berührten, wolle sie jetzt rechtliche Schritte einleiten. Irgendwann müsse man eine Grenze ziehen. „Es kann nicht sein, dass Menschen im Internet eine große Klappe riskieren, ohne dass Konsequenzen folgen“, schreibt Rypa in ihrer Instagram-Story. Ob die Person oder Personen hinter den mutmaßlichen Fake-Accounts tatsächlich rechtliche Konsequenzen erwarten, wird sich zeigen. Rypa jedenfalls möchte sich den Hass gegen sie nicht länger gefallen lassen.

