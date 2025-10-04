Trennungen sind nie leicht – und als Promi noch einmal schwieriger, wenn man im Licht der Öffentlichkeit steht und Boulevardmedien immer wieder darüber berichten und in Interviews nachhaken. Das kennen vermutlich auch DSDS-Star Pietro Lombardi und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa. Lombardi hatte sich nach der Trennung eine Weile zurückgezogen. Öffentlich sendete er eine rührende Botschaft an seine Söhne, zu der Trennung gab er aber kein Statement ab. Derweil äußerte sich Laura Maria Rypa nun das erste Mal in einem Interview vor einer TV-Kamera – auch zu einem möglichen Liebes-Comeback.

Liebes-Comeback bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa? „Die Liebe ist beiderseits da“

Erstmals seit der Trennung Mitte August zeigte sich Laura Maria Rypa öffentlich auf einer Veranstaltung, dem Merci-Event von Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Im RTL-Interview verriet die Influencerin, ob sie der Beziehung mit Lombardi eine weitere Chance geben würde: „Ein Liebes-Comeback ist nicht ausgeschlossen. Aber jetzt gerade so wie es ist, ist für uns alle am besten“, sagte Rypa. Zwar sei „die Liebe beiderseits da“, dennoch reiche das derzeit nicht aus. Das Wichtigste sei, dass jeder an sich selbst arbeiten müsse, betonte die Influencerin.

Der Fokus der 29-Jährigen liegt aktuell ganz auf ihren beiden Söhnen Leano (2) und Amelio (1). Für sie halten Rypa und ihr Ex-Partner Lombardi laut RTL auch nach der Trennung weiterhin zusammen. „Also, alles, was zwischen uns ist, das ist zwischen uns. (...) Aber für die Kinder ziehen wir gemeinsam an einem Strang”, erklärte Rypa.

In ihrer Instagram-Story teilte Rypa vor Kurzem außerdem eine Veranstaltungsankündigung Lombardis zu Weihnachten mit dem Kommentar: „Ich denke, ich werde mit den Jungs auch vorbeischauen“. Lombardi wiederum hatte in seiner Instagram-Story vor einigen Wochen seiner Ex-Partnerin viel Erfolg zu ihrem Parfum-Launch gewünscht. Das scheint den Willen, trotz Trennung zugunsten der Kinder ein gutes Verhältnis zu bewahren, zu verdeutlichen.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa: Es wäre nicht das erste Liebes-Comeback

Seit 2020 waren sie ein Paar mit turbulenter On-Off-Beziehung, 2022 hatten sie sich verlobt , zwei gemeinsame Kinder haben sie. Doch dann kam – für Fans aus heiterem Himmel – die Nachricht: Das Paar hat sich getrennt. Die Influencerin Laura Maria Rypa verkündete am 17. August 2025 in einer Instagram-Story via Text: „Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben.“ Über die Gründe der Trennung war zunächst nur das bekannt, was Rypa in ihrem knappen Statement schrieb: „Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen“. Mehr wollte Rypa damals zu dieser Einscheidung nicht öffentlich sagen – „aus Respekt gegenüber unseren Kindern“.

Derzeit wohnt Rypa mit ihren beiden Söhnen bei ihren Eltern, da das gemeinsame Haus mit Pietro Lombardi noch immer eine Baustelle ist. Das werde noch eine Weile dauern, sodass sie laut RTL sogar darüber nachdenke, sich vorübergehend eine eigene Wohnung zu suchen. „Es ist ja schön, dass meine Eltern mich aufgenommen haben. Aber man möchte auch hin und wieder schon so seine eigene Privatsphäre haben und einen Rückzugsort haben. Deswegen habe ich erstmal überlegt, dass ich irgendwo anders hinziehe, bis die Baustelle dann fertig ist“, erklärte die 29-Jährige. Lombardi hat derweil Unterschlupf bei einem Promi-Kollegen gefunden: Er soll vorübergehend bei Oliver Pocher wohnen.

Ob das Liebes-Aus diesmal endgültig ist, bleibt abzuwarten – immerhin handelt es sich nicht um die erste Trennung des Promi-Paares. Die Bild berichtet von insgesamt sieben Trennungen. Anfang September sorgte die Ausstrahlung der TV-Sendung „Crash Games“ kurzzeitig für falsche Hoffnung bei Fans: Dort war ein Kuss zwischen Lombardi und Rypa zu sehen. Doch es handelte sich nicht um ein Liebes-Comeback, sondern um eine Aufzeichnung vom Juli, also vor der Trennung.