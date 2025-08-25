Erster Auftritt nach Trennung von Laura: Pietro Lombardi sendet rührende Botschaft an seine Söhne

Es war zwar lange eine On-Off-Beziehung, doch Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa machten bis zuletzt den Eindruck, dass sie glücklich zusammen seien: seit 2020 waren sie ein Paar, 2022 hatten sie sich verlobt, die Hochzeit war geplant und selbst über ein drittes gemeinsames Kind dachten sowohl Lombardi als auch Rypa öffentlich nach. Doch dann kam aus heiterem Himmel die Nachricht: Das Paar hat sich getrennt. Nur eine Woche später stand Pietro Lombardi nun wieder auf der Bühne. Dort widmete er seinen Söhnen einen Song und sprach eine rührende Botschaft aus. Was genau er gesagt hat, erfahren Sie hier.

Trennung von Lombardi und Rypa: völlig unerwartet

„Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen“, so hatte Rypa auf Instagram die siebte Trennung von Lombardi bekannt gegeben. Für Fans der beiden ein ebenso harter wie unerwarteter Schlag.

Denn die beiden schienen in letzter Zeit so glücklich wie schon lange nicht mehr: Sie zeigten sich harmonisch am Spielplatz, sprachen immer wieder in Interviews über die geplante Hochzeit oder möglichen neuen Nachwuchs. Im Juni noch, bei der Taufe von Lombardis drittem Sohn, dessen Namen der Sänger auf dem Arm tätowiert hat, zeigte sich das Paar vertraut und verliebt.

Nach Trennung von Laura: Das hat Pietro Lombardi seitdem gemacht

In den Tagen nach der Trennung war Lombardi erst einmal scheinbar untergetaucht: Von dem Ex-DSDS-Juror fehlte jede Spur, es gab keine Fotos, keine Instagram-Updates und erst recht kein Statement zum Liebes-Aus mit Rypa. Die meldete sich via Instagram bei ihren Fans.

Fans hatten den Sänger dann auf der Düsseldorfer Shoppingmeile Kö beim Shopping gesichtet, wie RTL berichtete. Wohnen soll Lombardi laut Informationen des TV-Senders seit der Trennung bei einem Freund. Am Freitagnachmittag sei Lombardi laut RTL dann nach Monheim zu Rypas Eltern gefahren. Der Grund: Der gemeinsame Sohn Amelio feierte am 22. August seinen ersten Geburtstag. Von RTL gefragt, ob man sich als Ex-Paar an so einem Tag extra für seinen Jungen zusammenraffe, sagte der Familienvater: „Es gibt doch kein ,extra für meinen Jungen’. Er ist mein Kind. Da muss ich nichts ,extra’ machen”, zitiert der Sender den Sänger.

Lombardis erster Auftritt nach Trennung: Botschaft an die Söhne

Nun, eine Woche nach der Trennung musste Lombardi wieder in die Öffentlichkeit: Auf der Bühne des Na­turtheaters im sächsischen Bad Elster stand Pietro Lombardi am Samstag, 23. August 2025, rund 300 Fans gegenüber. Das Konzert war ein besonderes. Denn es war das erste Mal, dass der Karlsruher nach der öffentlichen Trennung wieder aufgetreten ist.

Wie die Bild nach dem Konzert berichtete, dauerte es keine Stunde, bis Lombardi seinen Kindern einen Song widmete. „Dieses Lied ist für Alessio, für alle meine drei Jungs“, kündigte der Sänger den Song „Kämpferherz“ an. Kin­der seien das Wichtigste im Leben, sagte er laut der Zeitung, während er mit den Ge­fühlen gekämpft haben soll. „Papa ist immer für euch da!“

Erster Auftritt nach Trennung: Lombardi kommentiert Trennung nicht

Weiter schien der Musiker die private Situation nicht auf der Bühne erklären zu wollen. Nach dem Konzert postete Lombardi allerdings eine Instagram-Story, in der er sich für das Konzert bedankte – doch aus den Worten lässt sich auch eine Botschaft ziehen, die vielleicht auch persönlicher gedacht sein könnte: „Danke für die Liebe gestern, Bad Elster. Team Lombardi, einmal Familie, immer Familie“, schrieb er.

