Erste Interviews nach der Trennung: So geht es Pietro Lombardi

Der Liebesbeweis für seine Laura, der an seiner rechten Hand unter die Haut ging, ist noch kein Jahr alt. Doch mittlerweile gehen Sänger Pietro Lombardi und der Internetstar Laura Maria Rypa erneut getrennte Wege. Mit überraschenden Neuigkeiten hatte Lombardi sich nach dem Entzweien kürzlich zurückgemeldet. So liefert er den diesmaligen Titeltrack zur neuen „Love Island VIP“-Staffel. Ausgerechnet, mag man meinen – eine Show, in der es um die Liebe geht. Bei der Premiere hat er nun erstmals etwas Einblick in sein Seelenleben gegeben, auch seine Ex meldete sich bei ihren Fans zwischenzeitlich zurück. Lombardi kündigte derweil an, künftig etwas deutlich anders machen zu wollen.

Seit wann sind Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa getrennt?

Es war der 17. August, als Laura Maria Rypa über Instagram mit weißer Schrift auf schwarzem Grund in fünf Sätzen erklärte, dass sich das Paar getrennt hat. Man habe gemeinsam festgestellt, unterschiedliche Wege eingeschlagen zu haben, der gemeinsame sei damit vorbei. Sie baten zudem um Ruhe und Respekt, ganz im Sinne ihrer Kinder. Öffentlich wollten sie sich zunächst nicht weiter äußern und tatsächlich wurde es für mehrere Tage recht still.

Für Fans dürfte die Trennung recht plötzlich gekommen sein. Schließlich stand die Hochzeit der beiden in greifbarer Nähe, zusammen haben sie zwei gemeinsame Kinder. Doch Beobachtern blieb nicht erspart, wie sehr sich die Höhen auch mit gewissen Tiefen abwechselten. Der schwelende Streit mit Lombardis Ex Sarah Engels begleitete das Paar ebenso wie eigene Probleme, die auch mal in einem Polizeieinsatz endeten, der Streit aber wurde von der Staatsanwaltschaft wieder fallen gelassen. In einer Fragerunde mit ihren Followern gab Rypa schon lange vor der Trennung offen zu: „Ich weiß, dass wir viele Auf und Abs hatten.“

Wie geht es Pietro Lombardi nach der Trennung?

Während Rypa im Nachgang zur Entscheidung, fortan als getrennte Personen durch die Welt zu gehen, sichtlich an Körpergewicht verlor und sich selbst nicht mehr wohlfühlte (Rypa: „Ich habe schon seit Monaten keinen Sport mehr gemacht, sehr wenig gegessen und war unter großem Stress.“), kehrte Lombardi ganz anders auf die Bildfläche zurück. Beim ersten Musikauftritt zeigte er sich sichtlich berührt, widmete nach keiner gespielten Stunde einen Song „seinen Jungs“.

Zwei weitere Wochen später, Anfang September, dann die ersten Interviews, die er zur Trennung gab. Er ließ sich, so berichten Bild und RTL, auch bei Nachfragen, wie es ihm gehe, nicht aus der Fassung bringen. Es gehe ihm schließlich „sehr gut“, er sei „happy“ und es sei „Gott sei Dank alles super“. Seine Familie, und daran ändere die Trennungsphase nichts, stehe noch immer für ihn an erster Stelle. Auch der Job müsse weitergehen. Die Situation aber habe ihn eines gelehrt: „Ich habe gelernt, dass ich bestimmte Dinge privat halte.“