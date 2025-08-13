Ehrenamtliches Engagement von Sally Özcan: So unterstützt die Back-Influencerin Kinder

„Sally“, mit bürgerlichem Namen Saliha Özcan, gilt als erfolgreichste Koch- und Back-Influencerin Deutschlands. Auf ihrem YouTube-Kanal „Sallys Welt“, der mittlerweile über 2200 Videos umfasst, begeistert sie 2,17 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Auch auf Instagram erreicht sie mit 1,2 Millionen Followern eine enorme Reichweite (Stand: August 2025). Doch ihr Erfolg beschränkt sich nicht nur auf die digitale Welt: Von ihrem Firmensitz „Sallycon Valley“ in ihrem Heimatort Waghäusel aus führt sie ein florierendes Unternehmen, das unter anderem ihre eigene Produktlinie vertreibt.

Neben Food- und Content-Creatorin, Autorin und Unternehmerin ist Sally noch etwas, was die wenigsten wissen dürften: Lesebotschafterin für die Stiftung Lesen. Was ihr Vorlesen und die Förderung von Kindern bedeuten und worum es in einer aktuellen Kampagne der Stiftung geht.

Sally Özcan engagiert sich ehrenamtlich: So unterstützt die Influencerin Kinder

Wie aus einer Pressemitteilung der Stiftung Lesen hervorgeht, wurde Sally Özcan im Oktober 2024 Lesebotschafterin, weil ihr der Einsatz fürs Vorlesen und die Leseförderung bei Kindern wichtig sind.

Stiftung Lesen Die Stiftung Lesen wurde 1988 zur Förderung von Lese- und Medienkompetenz in Mainz gegründet – unter Mitwirkung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, erfährt man im Stiftungsportät. Sie steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und engagiert sich seit über 37 Jahren für die Leseförderung und den Zugang zu Bildung für alle. Die Stiftung Lesen führt in enger Zusammenarbeit mit Bundes- und Landesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen, Verbänden und Unternehmen bundesweite Programme, Kampagnen, Forschungs- und Modellprojekte durch – zum Beispiel auch den bundesweiten Vorlesetag, der jedes Jahr am dritten Freitag im November stattfindet. Für 2025 fällt der Vorlesetag also auf den 21. November.

Für Sally Özcan, die vor ihrer YouTube-Karriere als Grundschullehrerin gearbeitet hat, ist laut der Pressemitteilung freiwilliges Engagement unverzichtbar, um die Gesellschaft voranzubringen und junge Menschen auf ihrem Lebensweg zu ermutigen. „Indem wir Bildungsinitiativen unterstützen und zum Beispiel das Vorlesen fördern, geben wir Kindern überall die Möglichkeit, zu lernen und zu träumen. Als Unternehmerin weiß ich aus erster Hand, wie wichtig Kreativität, Ausdauer und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, sind.“ Damit nennt sie verschiedene Fähigkeiten, die beim Vorlesen unterstützt und gefördert werden.

Wie die Pressemitteilung beschreibt, lernen Kinder, denen schon früh vorgelesen wurde, schneller, haben bessere Schulnoten und starten leichter ins Berufsleben. In Deutschland sei schulischer und beruflicher Erfolg eng an die Voraussetzungen im Elternhaus geknüpft – aber nicht alle Eltern können in gleichem Maße unterstützen, so die Stiftung. Umso wichtiger ist es, sich für das Thema Vorlesen einzusetzen – so wie Sally Özcan und andere prominente Lesepatinnen und Lesepaten.

Laut Webseite der Stiftung gehören neben Sally Özcan weitere bekannte Personen aus dem öffentlichen Leben zu den Lesebotschafterinnen und Lesebotschaftern, unter anderem Autorin Melanie Raabe, Musiker Peter Maffay, Entertainer Dominik Porschen, Schauspieler Johann von Bülow und Fernsehmoderatorin Jessica Schöne.

Für freiwillig Engagierte hat das Vorlesen ebenfalls Vorteile, berichtet Sally in der Pressemitteilung der Stiftung: „In meiner eigenen Karriere habe ich erlebt, wie das Überwinden von Herausforderungen und das Streben nach Verbesserung nicht nur geschäftlichen Erfolg bringt, sondern auch das persönliche Wachstum fördert. Diese Eigenschaften sind auch beim Vorlesen entscheidend: Die Fähigkeit, neue Wege zu finden, um Kinder zu inspirieren und herauszufordern.“

Sally als Lesebotschafterin: Kampagne der Stiftung Lesen

In einem aktuellen Instagram-Post teilt Sally die erschreckende Information, dass jedes vierte Kind in Deutschland nach der Grundschule nicht richtig lesen könne, was auch ein Gerechtigkeitsproblem sei. Ihr Fazit: „Wer gerne liest, liest mehr. Und wer liest, hat bessere Chancen im Leben.“

In Sallys Instagram-Post wird zur Unterstützung einer aktuellen Spendenkampagne „Leseliebe schenken“ der Stiftung Lesen aufgerufen. Dabei sollen 33.000 Euro gesammelt werden, mit dem Ziel, 120 Grundschulen mit Lese-Boxen auszustatten. Jede Box soll mit 20 inspirierenden Kinderbüchern gefüllt sein, die Lust aufs Lesen machen, die Fantasie anregen und wichtige Bildungschancen eröffnen. Außerdem bieten die Lese-Boxen Tipps und Ideen für Lehrkräfte.

Wenn das Spendenziel erreicht wurde, können sich Grundschulen über ein Anmeldeformular registrieren. Aus diesen Grundschulen werden dann 120 ausgelost, die jeweils eine Lese-Box bekommen. Sollten mehr Spenden zusammenkommen als geplant, könnten sogar mehr Schulen die Möglichkeit auf eine Box erhalten, informiert die Stiftung.

Doch nicht nur mit Spendengeldern kann man die Stiftung Lesen unterstützen. Jeder und jede kann sich wie Sally Özcan für Lesen und Vorlesen engagieren, bei sich in der Nähe und flexibel je nach zeitlichen Kapazitäten. Zum Beispiel kann man Kita-Kindern vorlesen, mit Schulkindern das Lesen üben oder mit älteren Menschen in Pflegeeinrichtungen die neuesten Zeitungsartikel durchschauen. Mehr Informationen dazu findet man im Engagementportal der Stiftung.