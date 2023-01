von Hans-Joachim Of

Sie sagt über sich selbst: "Es ist mir wichtig, dass ich singen kann, wie ich selbst bin – aus dem Herzen heraus." Schon in jungen Jahren war die heute 27-jährige Laura Kirchgässner aus Graben-Neudorf bereits mehrfache Preisträgerin des weithin bekannten Jugendmusikwettbewerbs "Jugend musiziert" in den Kategorien Pop, Musical oder Klassik und 2011 Bundespreisträgerin im klassischen Gesang.

1995 in Karlsruhe geboren

Schon zu dieser Zeit sagten fast alle Experten der jungen Frau, die 1995 in Karlsruhe geboren wurde und erst vor kurzer Zeit ihr Studium "Master of Music/Arts Gesang" an der Hochschule für Gesang in Karlsruhe (Schloss Gottesaue) mit Bestnote und Auszeichnung abschloss, eine große Karriere voraus.

Laura Kirchgässner bei einem Auftritt. | Bild: pr/Kirchgässner

Nach zuletzt begeistert aufgenommenen Konzerten mit dem Sinfonieorchester der Dualen Hochschule im Konzerthaus Karlsruhe, mit der Badischen Staatskapelle oder am Landestheater Neustrelitz als Solistin in "Carmina Burana", gastiert die hochbegabte Nachwuchskünstlerin am Samstag, 7. Januar um 18 Uhr zusammen mit der Philharmonie Baden-Baden beim Neujahrskonzert der Nussbaum-Stiftung im Harres St. Leon-Rot und tags darauf im Kurhaus Bad Rappenau.

"Ich freue mich wirklich sehr auf diese Tage zu Beginn des neuen Jahres, gerade auch deshalb, weil durch Corona lange Zeit keine öffentlichen Auftritte möglich waren", so Kirchgässner. Am 12. März ist sie zudem bei "Melodien von Herzen" im Schumannhaus Leipzig zu Gast.

Von der Presse gefeiert

Tatsache ist, dass die Drei-Oktaven-Sängerin durch ihre faszinierende Stimme, sympathische Natürlichkeit, Anmut und Ausstrahlung besticht. Nach einem begeistert aufgenommenen Konzert mit der Philharmonie Baden-Baden hatte die Presse sie als "hinreißende Königin der Nacht" gefeiert.

Laura Kirchgässner | Bild: ps/Kirchgässner

Wer schon einmal das Vergnügen hatte, sie live auf der Bühne zu erleben, weiß, dass bei der charismatischen Künstlerin mit dem großen Stimmumfang und der außergewöhnlichen Stimmhöhe, die das höchste Register bedient, Gänsehaut garantiert ist.

"Der klassische Gesang ist vergleichbar mit dem Hochleistungssport und neben einem sehr umfangreichen, technischen und professionellen Stimmtraining ist mir zudem wichtig, dass die Menschen durch meinen Gesang berührt werden und etwas fühlen", eröffnet sie.

Gestaltungsreich und voller, purer Lebenslust entführt die Koloratursopranistin mit der bezaubernden Stimme, die 2020 den Musikförderpreis des Kulturfonds Baden für hochbegabte NachwuchskünstlerInnen erhielt, die Zuhörer in neue Spähren.

Vom hohen c bis zum hohen f

Dazu muss man wissen, dass man in der klassischen Musik eine Sopranstimme mit Koloratur-Fähigkeit - einer besonderen Beweglichkeit vor allem im hohen Bereich - als Koloratursopran bezeichnet. Bekannte Rollen für Koloratursoubretten oder leichte Koloratursoprane sind beispielsweise Mozarts "Die Entführung aus dem Serail", Ravels "Nachtigal", Richard Strauss' "Der Rosenkavalier" oder auch das "Waldvöglein" von Richard Wagner.

Die Philharmonie Baden-Baden. | Bild: Hans-Joachim Of

Doch egal ob Wolfgang Amadeus Mozarts Oper "Die Zauberflöte" mit der Arie "Königin der Nacht" oder als "Christel von der Post" aus der Operette "Der Vogelhändler" von Carl Zeller: Laura Kirchgässner brilliert, bezaubert, agiert virtuos.

Dabei reichen die höchsten Töne in diesen Werken vom hohen c bis zum hohen f. Eine Mischung aus Stimmakrobatik und Vokalerotik mit enormem, oftmals dramatischem Tonumfang. Auf jeden Fall ein Kraftakt und eine der größten Herausforderungen für jeden Tenor oder jede Sopranistin, denn die Emotionen spielen verrückt.

Schon früh das Ziel gehabt an großen Häusern zu singen

Das hohe C wurde zu Rossinis Zeiten mit Kopfstimme gesungen, seit dem 18. Jahrhundert jedoch mit Bruststimme. Die ehrgeizige Schülerin Laura Kirchgässner, die mit 11 Jahren ihre Gesangsausbildung begann, hatte nach ihrem Abitur 2014 im Hauptfach Psychologie gleich ein Bachelor-Studium bei Professor Friedemann Röhlig an der Karlsruher Hochschule für Musik aufgenommen und schon damals als Ziele "Spätere Auftritte in großen Opernhäusern" formuliert.

Man braucht kein Prophet zu sein: Laura Kirchgässner wird eines Tages in den großen Häusern und Städten wie Venedig, Mailand, Wien oder New York zu Gast sein.