Er ist jedes Jahr eine echte und glückvolle Erfahrung, dieser Tag der offenen Tür im Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe. Hier können interessierte Besucher die Institution bei der "Arbeit" erleben und aktuelle und historische Projekte der Medienkunst entdecken - vor Ort und digital!

Freier Eintritt in Ausstellungen

Eindrucksvoll ist natürlich die große Architektur-Schau "ole scheeren : spaces of life" über das Schaffen und Wirken des gebürtigen Karlsruhers Ole Scheeren. Auch die Pionierarbeiten elektronischer Kunst in "Walter Giers. Electronic Art" oder das grenzüberschreitende Werk der koreanisch-französischen Künstlerin Soun-Gui Kim in "Lazy CloudsQ" sind zu sehen und zu bestaunen.

Zudem gibt die Dauer-Ausstellung "zkm_gameplay. The next level" Einblicke in die Welt der Computerspiele. Während ausgewählter Aktionsführungen können Interessierte durch eigene kleine kreative Interventionen unsere Werkschauen von einer künstlerischen Seite kennenlernen.

Hinter die Kulissen des ZKM blicken!

Gleichzeitig sind alle Besucher eingeladen, hinter die Kulissen zu blicken und – von Medienforschung bis Restaurierung – auch die Arbeit am ZKM kennenzulernen, die sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet.

"zkm_gameplay. the next level" | Bild: ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe

Für alle, die das ZKM lieber von zu Hause aus besuchen, gibt es auch dieses Jahr ein digitales Angebot. Im virtuellen Nachbau des ZKM auf der Plattform "Gather.Town" können diese beim Online-Workshop "Pixel Your World" eigene Kunstwerke als Pixelart entwerfen und ausstellen. Und bei unseren Online-Q&As erfährt man, womit sich Kuratoren oder Software-Entwickler am ZKM beschäftigen.

Termin: Freitag, 6. Januar 2023, 11 bis 18 Uhr, Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) Karlsruhe, Eintritt kostenlos.