ka-news.de: Gleich zum Auftakt werden Sie am 20. Juli nach Karlsruhe zu „Das Fest“ kommen und damit auf den Mount Klotz zurückkehren. Sie erinnern sich sicher noch an den Auftritt im Jahr 2016, als Sie mit Sonnenbrille bei "Un-fucking-fassbar"-Regenwetter den Hügel zum beben brachten?

Garvey (lacht): "Selbstverständlich! Das war eines meiner liebsten und besten Konzerte aller Zeiten. Es war großartig und so besonders, dass wir daraus eine Live-CD und -DVD gemacht haben.

Rea Garvey bei seinem Fest-Auftritt 2016. | Bild: bernadette

Wird Ihre Frau Josephine auch dieses Mal wieder mit dabei sein. Kommt sie regelmäßig zu den Konzerten mit oder war das damals eher die Ausnahme?

Das ist momentan noch nicht ganz sicher, aber Josephine liebt die Sommerfestival-Saison und könnte daher, wenn möglich, noch dazustoßen.

Was und welche Songs dürfen die Besucher beim sicher wieder mit 60.000 Fans ausverkauften Gig erwarten. Wie groß ist die Vorfreude?

Ich werde auf jeden Fall mit neuen Songs aus meinem Album 'Free Like The Ocean' antreten. Da wir aber gerade noch in der Vorbereitungs- und Probenphase für die Festivalsaison stecken, kann ich noch nicht genau sagen, wie viele Lieder es sein werden. Ich denke, es wird eine Mischung aus alten und neuen Songs werden.

Bild: bernadette

Das neue Album ist noch im Aufnahmeprozess, insofern ist es schwierig, daraus Songs für die Setliste auszuwählen, bis sie noch nicht durchs Studio sind. Andererseits bin ich aber schon sehr gespannt, sie live zu spielen, um eine Reaktion vom Publikum zu bekommen. Es wird aber, unabhängig davon welche Songs wir spielen, in Karlsruhe abgehen, weil wir schon ganz scharf darauf sind, den Mount Klotz zu rocken.

Sie sind jetzt seit 25 Jahren in Deutschland. Mit Reamonn und dem Hit 'Supergirl' begann im Jahr 2000 Ihre einzigartige Karriere. Mit den TV-Shows 'The Voice of Germany' oder 'Sing meinen Song“ wurden Sie in der Folge noch bekannter im Land. Sie sind hier sicher bekannter als in Ihrer Heimat Irland. Was gefällt Ihnen an Deutschland, was in Irland?

Hier in Kontinentaleuropa habe ich eine Heimat für meine Musik gefunden, ich liebe die vielen verschiedenen Länder, in denen ich sowohl mit Reamonn als auch als Solo-Künstler auf Tournee war oder noch bin. Ich liebe es aber auch, nach Hause zurückkehren, denn in meiner kleinen Heimatstadt Tralee des Countrys Kerry im Südwesten der Insel kennt man mich eher als Fred Garvey's Sohn und nicht aus anderen Gründen.

Sie lebten zu Beginn Ihrer Karriere, als alles mit Reamonn begann, einige Jahre in Freiburg und im "Badischen Ländle." Wie gut kennen Sie die Region und waren Sie vor 2016 überhaupt schon mal in Karlsruhe?

Ich verstehe den Dialekt ein bisschen und liebe die Musikalität in der Aussprache, die mich an meine irische Heimat erinnert. Früher habe ich einmal mit der Band Reamonn in Freiburg gelebt. Wir waren ein kleiner Freundeskreis, der sich nach der Trennung der Band aufgelöst hat.

Rea Garvey erzählt von seinem Glauben. | Bild: Rolf Vennenbernd/dpa

Leider kenne ich daher niemanden mehr in der Stadt. Aber es war witzig, als während des Videodrehs zu "Free Like the Ocean" die Kamerafrau erzählt hat, dass sie aus Munzingen stammt, wo die Band einst ihre WG hatte. Die Welt ist einfach ein kleiner Ort, doch in Karlsruhe war ich zuvor noch nicht.

Sie leben inzwischen mit der Familie in Hessen. Die neue Heimat – oder gibt es irgendwann ein zurück nach Irland?

Momentan leben wir zwischen Hessen und Berlin, aber wir entdecken gern immer wieder neue Orte, sodass ich mir sicher bin, dass dies nicht unser letzter Halt sein wird. Mal sehen, was die Zukunft bringt.

Was ist Ihnen wichtig im Leben – auch als privilegierter Rockstar?

Ich glaube, unsere Arbeit mit der Stiftung savinganangel.org war die lohnendste Seite meines Erfolgs. Erfolgreich zu sein, eröffnet mir die Möglichkeit, Aufmerksamkeit für Probleme zu generieren, die wir in der Welt angehen müssen und auch Geld einzutreiben, um Bedürftigen zu helfen.

Wie sehen die nächsten Pläne aus?

Nach der Album-Produktion liegt der Fokus auf den anstehenden Livekonzerten im Rahmen der Roots-Tournee, die bis zum Jahresende andauert und mich neben Deutschland auch nach Österreich, Polen und in die Tschechei führt.

Zunächst freue ich mich sehr auf Karlsruhe, meine vierte Station im Festivalsommer 2023. Die Atmosphäre dort ist einmalig!