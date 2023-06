Natürlich erfinden die Techno-Ästheten um Frontmann und Shouter H. P. Baxxter das (Text-)Rad nicht gerade neu (man denke hierbei nur an den Band-Klassiker "Hyper, Hyper"), wer aber ordentlich Spaß haben und tanzmäßig abgehen will, ist bei Scooter genau richtig.

Die Band hat in über 50 Ländern mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft - eine veritable Erfolgsgeschichte! In zwei Wochen geht es nach Rheinstetten auf die Kulturbühne.

ka-news.de: Wart Ihr schon mal in Karlsruhe, und wenn ja, wie war es? Wie waren die Erfahrungen mit den Karlsruher Fans?

Wir haben tatsächlich 2008 in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe gespielt. Ich kann mich noch erinnern, dass es unser Tour-Auftakt der "Jumping All Over The World"-Tour war, da ist man ja generell etwas aufgeregter. Aber es war auf jeden Fall eine super Stimmung bei dem Konzert mit tollen Fans.

30 Jahre jung und noch immer voller Tatendrang, wie lange wollt Ihr auf der Bühne stehen?

Wir haben letztes Wochenende unsere erste Show für diesen Festival-Sommer gespielt und es war fantastisch! Es ist einfach jedes Mal toll, wenn man die Energie des Publikums spürt, wenn der Funke überspringt und das Publikum ausrastet. Von daher würde ich sagen, kein Ende in Sicht (lacht).

Ihr als (Techno-)Urgesteine: Habt Ihr eigentlich musikalische Vorbilder, gibt es Lieblingskünstler?

Früher gab es Vorbilder wie Led Zeppelin, Deep Purple oder natürlich The KLF! Heute sind es verschiedene DJs wie Boris Brejcha, Amelie Lens, Charlotte de Witte.

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter | Bild: Georg Wendt/dpa

Ihr seid ja hoch dekoriert (beispielsweise Echo, Comet) - welchen Preis würdet Ihr gerne noch entgegennehmen?

Auf jeden Fall weiß ich, welchen Preis ich nicht möchte, den des Lebenswerks. Das hat sowas Endgültiges, ich gucke lieber nach vorn als in die Vergangenheit.

Nach so langer und erfolgreicher Bandhistorie - habt Ihr noch Ziele?

Dass wir noch auf weiteren großen erfolgreichen internationalen Festivals spielen, wie beispielsweise dem "Ultra Music Festival" in Miami.

Termin: Donnerstag, 22. Juni, 20 Uhr, Kulturbühne, Messe Karlsruhe, Rheinstetten