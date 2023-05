Karlsruhe vor 2 Stunden

Nach Sanierung: Was der neue Kunsthallen-Direktor von Karlsruhe anders machen will

Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe will sich während ihrer jahrelangen Sanierung neu positionieren und mehr Gewicht auf ihren Bestand an moderner Kunst legen. Die Altmeistersammlung werde auch in Zukunft herausgehoben, kündigte der designierte Direktor der Kunsthalle, Frédéric Bußman, in einem Interview mit den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" (Montag) an. "Aber natürlich hat die Kunsthalle auch einen herausragenden Bestand an moderner Kunst, der stärker in den Fokus rücken sollte, ebenso die Nachkriegszeit bis Gegenwart", sagte der 48-Jährige. "Ein Museum, das sich nicht für seine eigene Zeitgenossenschaft interessiert, droht nur in der Vergangenheit zu verharren."