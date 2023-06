Karlsruhe vor 1 Stunde

Tones And I sagt Auftritt für Das Fest 2023 ab - Sie springt ein!

Es gibt Änderungen beim Line-Up von Das Fest 2023 am Donnerstag. Wer anstellte von Tones And I am 20. Juli, um 19 Uhr, die Bühne rocken darf, gaben die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) in einer Pressemitteilung bekannt.