Der ein oder andere mag sich noch an die Hitze vom vergangenen Jahr auf das Fest in Karlsruhe erinnern: Das Publikum war treu - ächzte aber bei Temperaturen um die 30-Grad-Marke. Weit zurück liegt der letzte Fest-Abbruch aufgrund von Unwetter: 2015 musste am Fest-Freitag der Auftritt von "Moop Mama" abgebrochen und das Gelände evakuiert werden.

Das alles ist 2023 nicht zu erwarten: "Eine Hitzeschlacht mit Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke und heftige Gewitter sind in diesem Jahr beim Fest nicht zu erwarten", so Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr gegenüber ka-news.de.

Wetter am Freitag: Etwas Regen und vielleicht Gewitter?

Am Freitag entwickelt sich vor allem am Nachmittag noch der ein oder andere Regenschauer entwickelt, der vielleicht auch gewittrig sein kann, so Mühr. Freitag werde wohl der kühlste Tag, die Tageshöchsttemperaturen erreichen allenfalls knapp die Schwelle zu einem Sommertag, also 25 °C. Auch der Wind sei am Nachmittag noch spürbar unterwegs.

Bereits am Freitagnachmittag beginnt es in Karlsruhe zu Tröpfeln. Laut Wetter.com soll es bis 18 Uhr auch wechselhaft bleiben. Dann soll aber auch die Sonne nochmal rauskommen.

Samstag und Sonntag bleiben wolkig, aber trocken

Die Prognose des Wetter-Experten: Am Samstag und Sonntag setzt sich leichter Hochdruckeinfluss durch und es bleibt trocken. Somit präsentiert sich der Himmel über Karlsruhe am Wochenende zwar nicht wolkenlos, zwischen einigen Wolken kommt jedoch auch immer mal die Sonne zum Zuge.

Höchstwerte bis zu 29 Grad!

Am Samstag legt die Temperatur etwas zu, die Höchstwerte sollen 26 °C betragen. schon um 2 bis 3 Grad auf Höchstwerte um 27 °C zu, am Sonntag werden um 29 °C gefühlte Temperatur erwartet. Der Wind spielt keine große Rolle.

Die Nacht zum Sonntag soll ebenfalls trocken verlaufen, in der Frühe liegen die Temperaturen bei Werten um 16 °C.

Alle aktuellen Entwicklungen zu Das Fest 2023 findet ihr übersichtlich in unserem Liveticker: