KSC schließt Transferfenster mit spannenden Neuzugängen: Wer schafft es in die Startelf?

Dieses Trio wird den Konkurrenzkampf erhöhen. Jeder dieser Neuzugänge hat das Potential in die Startelf zu rücken.

Noah Rupp an FC Thun ausgeliehen - mit Kaufoption!

In der vergangenen Saison wurden Spieler verpflichtet, die weder vom Trainerteam noch vom damaligen Sportchef Sebastian Freis empfohlen oder gar gewünscht wurden.

Jetzt wollte man bei der Auswahl der Neuzugänge verhindern, dass wieder Spieler - gar langfristig - verpflichtet werden, die die Kaderqualität nicht verbessern, aber den Etat enorm belasten. Man denke an Meiko Wäschenbach oder auch Noah Rupp.

Noah Rupp

Mittelfeldmann Rupp ist derweil schon wieder ausgeliehen worden. Da dessen Perspektiven im Wildpark nicht gut waren und so die KSC-Kasse etwas entlastet werden konnte. Rupp wurde an den FC Thun ausgeliehen.

Der Club aus dem wunderschönen Städtchen am tollen Thuner See hat sich nach der Leihe eine Kaufoption gesichert. Die soll sich im tiefen sechsstelligen Bereich bewegen.

Kaufoption bei Opitz und Fukuda

Bei Fukuda und Opitz sicherten sich die Badener nach der Leihe eine Kaufoption. Die liegt jeweils einiges über einer Million Euro. Damit hofft man, die Früchte der Ausbildungsarbeit durch das Trainerteam des KSC ernten zu können, hofft, die Entscheidungsgewalt über die Zukunft dieses Duos zu haben.

Shio Fukuda

Bei Fukuda ist das durchaus möglich, bei Opitz weniger. Das immer gut informierte Bremer Portal „DeichStube“ berichtet von Vertragsdetails zwischen dem KSC und Werder. Die Badener haben eine Kaufoption, Werder aber auch eine Rückkaufklausel. Das heißt: Die Bremer behalten bei Opitz auch zukünftig das Heft des Handelns in der Hand.

Leon Opitz: Von Innen nach außen?

Apropos Opitz: Spannend wird, wann und wo der 20-Jährige einen Platz in der Startelf findet. Im aktuell erfolgreichen System gibt es die vom schnellen Opitz bevorzugte Position des Außenstürmers nicht. Also wird ihm wohl - zumindest anfangs - nur der Platz auf der Auswechselbank bleiben, wird dann ins Spiel kommen, wenn Eichner die Statik in seiner Mannschaft verändern will.

Wird Opitz der „neue" Bambasé Conté?

Oder: Geht’s für Opitz von außen nach innen? So wie vergangene Spielrunde bei Bambasé Conté? Der kam auch als Flügelspieler, schaute lange zu, ehe er sich in der Mitte, als zweite Spitze durchsetzen konnte. Insgesamt erweitert der Neuzugang aus Bremen die taktischen Möglichkeiten.

Sollte Opitz sich flugs an die Anforderungen in Liga zwei adaptieren, kann Coach Eichner auf ein 4-2-3-1 System umswitchen, gar ein 4-3-3 spielen lassen.

Der KSC ist nun für diese Saison gut aufgestellt. In der Abwehr, im Mittelfeld – im Angriff wohl mit Abstrichen. Dort wohl erst dann, wenn Toptalent Louey Ben Farhat seinen Mittelfussbruch überwunden und auf dem Rasen wieder mitmischen kann.