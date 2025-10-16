Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
KSC / Karlsruher SC
Icon Pfeil nach unten

Pyro-Prozess: KSC-Sozialarbeiter kämpfen in Karlsruhe gegen Urteil

Karlsruhe

Heute vor Gericht: Fans und Kollegen stehen hinter KSC-Sozialarbeitern im Pyro-Prozess

War die Verurteilung der drei Sozialarbeiter des Fanprojekts Karlsruhe im Zuge des KSC-Pyro-Prozesses rechtmäßig? Darum streitet das Trio heute ab 9 Uhr mit der Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Karlsruhe.
Von Melissa Betsch
    • |
    • |
    • |
    Pyro-Prozess am 16. Oktober 2025: Heute stehen erneut die KSC-Sozialarbeiter vor Gericht.
    Pyro-Prozess am 16. Oktober 2025: Heute stehen erneut die KSC-Sozialarbeiter vor Gericht. Foto: Katharina Peifer

    Bundesweit blicken zahlreiche Fußballfans und Sozialarbeiter gleichermaßen heute nach Karlsruhe, denn: Am Landgericht wird das Urteil an drei Sozialarbeitern des Fanprojekts Karlsruhe im Rahmen des KSC-Pyro-Prozesses von vor einem Jahr neu aufgerollt.

    Überregional berichtete unter anderem die Sportschau sowie das Magazin die 11 Freunde über den Prozess. Darüber hinaus bekundete Stadionsprecher Martin Wacker seine Unterstützung für die Sozialarbeiter.

    Pyro-Prozess in Karlsruhe: Worum geht es?

    Damals hatten sie ihre Aussage im Prozess gegen mehrere Anhänger der Karlsruher Ultra-Szene verweigert, um diese zu schützen. Ein Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter - wie etwa für Ärzte und Pfarrer - gibt es allerdings nicht.

    Diese Choreografie 2022 löste die Karlsruher "Pyro-Prozesse" aus.
    Diese Choreografie 2022 löste die Karlsruher "Pyro-Prozesse" aus. Foto: Uli Deck/dpa

    Die Folge: Sie wurden wegen versuchter Strafvereitelung angeklagt und bekamen vom Amtsgericht Karlsruhe schlussendlich jeweils eine mehrere tausend Euro hohe Geldstrafe auferlegt. Dagegen wehrt sich das Trio jetzt in der nächsthöheren Instanz. Die Hintergründe hat ka-news hier ausführlich zusammengefasst.

    Verhandlung ist öffentlich

    Die Berufungsverhandlung ist öffentlich und findet um 9 Uhr im Schwurgerichtssaal am Landgericht Karlsruhe statt. ka-news wird vor Ort sein und berichten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden