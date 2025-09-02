KSC: Wechsel von Imad Rondic wohl in letzter Minute geplatzt

Aktualisierung, 2. September: Deal geplatzt
Der 1. FC Köln wollte Stürmer Imad Rondic (26) kurz vor Transferschluss noch an den KSC verleihen. Der Deal scheiterte jedoch auf den letzten Metern – laut Sky fehlte die finale Einigung, Rondic ist bereits zurück in Köln.
1. September: Rondic kurz vorm Wechsel?
Der 1. FC Köln hat wohl kurz noch einen Abnehmer für den Mittelstürmer gefunden. Nachdem die Badener zunächst Shio Fukuda von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen hatten, folgten in kürzester Zeit Leon Opitz, als Leihe von Werder Bremen und Philipp Förster.
Der zusätzliche Transfer könnte nun auch notwendig gewesen sein. Eigengewächs Louey Ben Farhat hat sich bereits am 3. Spieltag beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig einen Mittelfußbruch zugezogen.
@Redaktion schade dass die Redaktion Kommentare erst nach Stunden veröffentlicht und so einen lebhaften Meinungsaustausch wie früher nicht mehr ermöglicht
Der Wechsel ist wohl geplatzt…
Laut Transfermarkt soll der Rondic Deal an zu hohen Forderungen vom FC gescheitert sein und somit Schleuse auch da bleiben
Da bewegt sich wirklich was beim KSC, Schleuse-Abgang zum jetzigen Zeitpunkt überraschend und bedauerlich ohne richtige Verabschiedung, ein komplett neuer Sturm ohne Vorbereitungszeit. CE wollte nach dem Düsseldorf Spiel eigentlich keine Pause, jetzt dürfte die Länderspielpause zum Training mit den neuen Spielern doch willkommen sein....ich bin gespannt was sich da entwickelt
Und wer übernimmt dann Schleusener's fürstliches Gehalt für den Rest der Saison? Sicherlich wieder ein co-finance deal, bei dem wir eher drauflegen als profitieren. Hoffe, dass man hier ordentlich verhandelt hat. Zweifel bleiben. Damit sind wir dann in der Offensive komplett neu aufgestellt. War in der Saisoneröffnung sicherlich keine starke Leistung was von dort kam. Ein ordentliches Risiko bleibt es, weil wir eben auch nicht wissen, wie Ben Farhat zurückkommen wird. Hoffentlich kein neues Rossman Szenario.
Wer ist bitte Rondic. Der taucht plötzlich beim KSC auf. Von dem war bisher überhaupt keine Rede. Da waren andere Namen im Gspräch. Der Bosnier, der im Winter von Köln aus Polen geholt wurde, aber seine Zweitliga-Tauglichkeit schuldig blieb, wurde jetzt bei Köln von Kwasniok aussortiert. Ein Angebot vom KSC soll er bisher ausgeschlagen haben. Was das jetzt wohl wird?
Und dafür wechselt Fabian Schleusener offenbar nach Ulm?
Da bin ich aber jetzt wirklich gespannt, wie sich das im Sturm entwickelt. Quasi ein komplett neuer Sturm, da Schleusener nach Ulm geht. In diesem Falle kommt eigentlich die Länderspielpause gerade richtig. Wen haben wir denn da alles? Ist manchmal hilfreich in den Foren bei TM der abgebenden Vereine quer zu lesen. Bei Fukuda war auch im Gladbach Forum Unverständnis, dass man aufgrund der aktuellen Personalsituation Fukuda abgibt. Die KO stieß ziehmlich auf. In Bremen ging man sogar so weit bei Opitz parallelen zu Woldemade zu ziehen. Nur ist der auch ein anderes Kaliber in der RL als zum Beispiel Wäschenbach. Rondic kommt auch nicht so schlecht weg bei den Kölner Anhänger. War anscheinend auch Stuber geschuldet. Simic ist noch eine Wundertüte, Dühring und Scholl könnte was werden. Auf jeden Fall machen Eggimann und Paulis einen wesentlich professionelleren Eindruck auf mich wie Freis. Gut das man das Missverständnis so beendet hat,
das ist richtig. Es weht ein anderer Wind. Warum das nicht auch vorher gegangen wäre ist Schnee von gestern, Schwamm drüber. Es wird nicht jeder Neuzugang einschlagen. Wir werden sehen, wer sich, gewinnbringend für die Mannschaft, durchsetzt. Ich gebe zu, von Schleuse war ich ein Fan....! Aber wenn es Zeit wird, wird es Zeit. Vermutlich gibt es auch etwas Luft in der Gehaltstruktur bei all den neuen Jungen. Immer dieses so kurz vor knapp. So ne Längerspielpause ist sicher von Vorteil aber ja keine Vorbereitung. Förster hat mich, was mein Eindruck der körperlichen Fitness angeht, etwas erschrocken bei seinem Kurzauftritt. Vielleicht hat es auch nur unglücklich gewirkt, aber hat auf mich keinen austrainierten Eindruck gemacht. Mal sehen... kicken kann er ohne Frage. Das wird jetzt richtig interessant, keine Frage.
Rondic kommt nicht und Schleusener muss bleiben.
Bei Förster hatte ich am Samstag den gleichen Gedanken. Das sah unrund und etwas langsam aus. Aber Eichner hat schon viele Spieler in die Spur gebracht.
