KSC: Wechsel von Imad Rondic wohl in letzter Minute geplatzt

Aktualisierung, 2. September: Deal geplatzt

Der 1. FC Köln wollte Stürmer Imad Rondic (26) kurz vor Transferschluss noch an den KSC verleihen. Der Deal scheiterte jedoch auf den letzten Metern – laut Sky fehlte die finale Einigung, Rondic ist bereits zurück in Köln.

1. September: Rondic kurz vorm Wechsel?

Der 1. FC Köln hat wohl kurz noch einen Abnehmer für den Mittelstürmer gefunden. Nachdem die Badener zunächst Shio Fukuda von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen hatten, folgten in kürzester Zeit Leon Opitz, als Leihe von Werder Bremen und Philipp Förster.

Der zusätzliche Transfer könnte nun auch notwendig gewesen sein. Eigengewächs Louey Ben Farhat hat sich bereits am 3. Spieltag beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Braunschweig einen Mittelfußbruch zugezogen.