Es ist offiziell! KSC leiht Shio Fukuda von Borussia Mönchengladbach

Noch bevor der Deal offiziell vonseiten des KSC bestätigt wurde, war klar: Die Blau-Weißen bekommen Verstärkung! Shio Fukuda nahm bereits donnerstags am Training teil und war auch bei der darauffolgenden Pressekonferenz Gesprächsthema.

Fukuda kickt bereits seit drei Jahren in Deutschland

Fukuda kam bereits mit 18 Jahren aus Japan nach Mönchengladbach und durchlief dort zunächst die U19, ehe er vor allem in der U23 in der Regionalliga West auflief.

Shio Fukuda beim Training des KSC am 21. August 2025. Foto: Thomas Riedel

Zudem durfte er auch einige Einsätze im Bundesliga-Team der Fohlen bestreiten – im Januar 2025 gelang ihm beim Auswärtsspiel in Wolfsburg sein erstes Tor im deutschen Oberhaus. Beim KSC trägt er künftig die Rückennummer 13.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim KSC. Der Verein hat mir gezeigt, dass ich hier die Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Mit meiner Spielweise möchte ich helfen, gemeinsam erfolgreich zu sein“, erklärte Fukuda zu seinem Wechsel.

Shio Fukuda beim Training des KSC am 21. August 2025. Foto: Thomas Riedel

KSC hatte Fukuda schön länger auf dem Schirm

KSC-Sportgeschäftsführer Mario Eggimann sieht in dem Transfer eine wichtige Verstärkung: „Shio bringt Intensität und Mentalität, die uns voranbringt. Sein Ziel ist die WM 2026 in den USA mit dem japanischen Team, das gibt ihm zusätzliche Motivation, alles dafür zu tun, um auf sich aufmerksam zu machen.“

KSC-Sportgeschäftsführer Mario Eggimann Foto: Michaela Anderer

Auch Timon Pauls, Direktor Profifußball, betonte die Bedeutung des Transfers: „Shio haben wir schon seit längerer Zeit intensiv verfolgt. Viele Vereine haben großes Interesse an ihm gezeigt, umso erfreulicher ist es, dass er sich nun für uns entschieden hat. “