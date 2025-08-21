KSC: Darf Shio Fukuda gegen die „unangenehmen“ Braunschweiger sein Debüt feiern?

Alle Augen auf Shio Fukuda

Am Samstag, 23. August, trifft der Karlsruher SC auf Eintracht Braunschweig. Doch die Ankunft von Neuzugang Shio Fukuda rückte das zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstag ein Stück in den Hintergrund.

„Der Vertag ist noch nicht final unterschrieben“, betont KSC-Pressesprecher Marcel Wolf.

Shio Fukuda beim KSC Training am 21. August 2025. Foto: Thomas Riedel

Christian Eichner ist davon überzeugt, dass Fukuda Konkurrenzkampf mitbringen wird. Dass der 21-Jährige dem Kader am Samstag schon zur Verfügung stehen könnte, hält der Trainer für „durchaus möglich“.

„Er ist ein Spieler, der eine gewisse Qualität mitbringt“, lobt der 42-Jährige, „aber ich erwarte nicht, dass er am Samstag ins Stadion kommt und auf dem Rücken die Stürmer-Nummer 1 hat“. Ansonsten stehen dem KSC vier weitere Stürmer zur Verfügung, plus „den ein oder anderen Positionsfremden“, sagt Eichner.

Braunschweig „unangenehm zu bespielen“

Gegen Eintracht Braunschweig erwartet Eichner ein Team, das „überragend gestartet“ und „das unangenehm“ zu bespielen sei. Das hat auch guten Grund: mit zwei Siegen unter dem neuen Trainer Heiner Backhaus sind die Braunschweiger perfekt in die Saison gestartet.

Egloff und Farhat beim Match gegen Meuselwitz. Foto: Michaela Anderer

Wer fehlt akutell?

Hans Christian Bernat fehlt aktuell wegen Rückenproblemen, Lilian Egloff hat Probleme mit dem Oberschenkel. Bei Louey Ben Farhat verkündet der Cheftrainer, dass der 19-Jährige hin und wieder eine Einheit fehlen werde. Eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund vergangener Verletzungen. Ansonsten seien „alle Mann an Bord“.

„Deswegen hoffe ich, dass die Mannschaft mit einer gewissen Schärfe im Wildparkstadion auftreten wird“, sagt Eichner.