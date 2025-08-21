Shio Fukuda meistert erstes KSC-Training

Wie ka-news bereits berichtete, hat der KSC ein Auge auf den Mittelstürmer Shio Fukuda geworfen. Nun soll der Verein Nägeln mit Köpfen gemacht haben. Die offizielle Bestätigung per KSC-Pressemitteilung erfolgte allerdings noch nicht.
Laut Sky wird Fukuda für ein Jahr mit anschließender Kaufoption an den KSC ausgeliehen. Die soll zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro liegen.
Gladbach nicht Dortmund. Bitte genau recherchieren und nicht nur schreiben.
Auf jeden Fall hat er die Haare schön 🤣
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden