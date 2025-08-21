Logo ka-news.de
Shio Fukuda meistert erstes KSC-Training

Der japanische Fußballspieler hat an seinem ersten KSC-Training teilgenommen. Nach Informationen von ka-news soll er heute noch als Neuzugang verkündet werden.
Von von der Redaktion ka-news
    Shio Fukuda beim KSC Training am 21. August 2025.
    Wie ka-news bereits berichtete, hat der KSC ein Auge auf den Mittelstürmer Shio Fukuda geworfen. Nun soll der Verein Nägeln mit Köpfen gemacht haben. Die offizielle Bestätigung per KSC-Pressemitteilung erfolgte allerdings noch nicht.

    Shio Fukuda beim KSC Training am 21. August 2025.
    Laut Sky wird Fukuda für ein Jahr mit anschließender Kaufoption an den KSC ausgeliehen. Die soll zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro liegen.

    Diskutieren Sie mit
    2 Kommentare
    Helmut Wittmann

    Gladbach nicht Dortmund. Bitte genau recherchieren und nicht nur schreiben.

    Ingrid Ille

    Auf jeden Fall hat er die Haare schön 🤣

