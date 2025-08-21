Shio Fukuda meistert erstes KSC-Training

Wie ka-news bereits berichtete, hat der KSC ein Auge auf den Mittelstürmer Shio Fukuda geworfen. Nun soll der Verein Nägeln mit Köpfen gemacht haben. Die offizielle Bestätigung per KSC-Pressemitteilung erfolgte allerdings noch nicht.

Shio Fukuda beim KSC Training am 21. August 2025. Foto: Thomas Riedel

Laut Sky wird Fukuda für ein Jahr mit anschließender Kaufoption an den KSC ausgeliehen. Die soll zwischen 1 und 1,5 Millionen Euro liegen.