KSC / Karlsruher SC
KSC zeigt Interesse an Fohlen-Talent Shio Fukuda – Transferoption im Blick?

KSC / Karlsruher SC

KSC buhlt um Fohlen-Talent Shio Fukuda

Der Karlsruher SC zeigt offenbar großes Interesse am 21-jährigen Mittelstürmer Shio Fukuda. Der Japaner steht derzeit noch bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag – könnte aber schon bald im Trikot der Blau-Weißen auflaufen.
Von Marius Nann
    Karlsruher Fans schwenken vor Spielbeginn vor leeren Zuschauerrängen Fahnen mit der Aufschrift "KSC".
    Karlsruher Fans schwenken vor Spielbeginn vor leeren Zuschauerrängen Fahnen mit der Aufschrift "KSC". Foto: Uwe Anspach/dpa

    Wie die Badischen Neuesten Nachrichten berichten, gibt es bereits einen regen Austausch zwischen Verantwortlichen aus dem BBBank Wildpark und dem Bökelberg. Konkrete Vollzugsmeldungen gibt es allerdings noch nicht.

    Scheitert der Deal am Geld?

    Laut BNN soll in Gladbachs Vertrag mit Fukuda eine Kaufoption über rund zwei Millionen Euro verankert sein. Eine Summe, die für den KSC durchaus zur Hürde werden könnte.

    Hinzu kommt, dass auch andere Vereine ein Auge auf den Stürmer geworfen haben – darunter offenbar ein Topklub aus der Schweiz. Ob es dem KSC gelingt, sich im Transferpoker durchzusetzen, bleibt daher offen.

    Fest steht: Die Gerüchte um Shio Fukuda sorgen bereits jetzt für Spannung – und könnten in den kommenden Wochen weiter Fahrt aufnehmen.

