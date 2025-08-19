KSC buhlt um Fohlen-Talent Shio Fukuda

Wie die Badischen Neuesten Nachrichten berichten, gibt es bereits einen regen Austausch zwischen Verantwortlichen aus dem BBBank Wildpark und dem Bökelberg. Konkrete Vollzugsmeldungen gibt es allerdings noch nicht.

Scheitert der Deal am Geld?

Laut BNN soll in Gladbachs Vertrag mit Fukuda eine Kaufoption über rund zwei Millionen Euro verankert sein. Eine Summe, die für den KSC durchaus zur Hürde werden könnte.

Hinzu kommt, dass auch andere Vereine ein Auge auf den Stürmer geworfen haben – darunter offenbar ein Topklub aus der Schweiz. Ob es dem KSC gelingt, sich im Transferpoker durchzusetzen, bleibt daher offen.

Fest steht: Die Gerüchte um Shio Fukuda sorgen bereits jetzt für Spannung – und könnten in den kommenden Wochen weiter Fahrt aufnehmen.