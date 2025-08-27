Logo ka-news.de
Philipp Förster wechselt zum KSC: Ein Rückkehrer mit großer Erfahrung!

Philipp Förster wird neuster Spieler beim KSC

Der gebürtige Brettener trägt künftig das KSC-Trikot. Das teilte der Verein in einer Mitteilung vom 27. August mit. Beim KSC trägt der Offensivallrounder künftig die Rückennummer 11.
Von Pressemitteilung und Katharina Peifer
    KSC verpflichtet Philipp Förster
    KSC verpflichtet Philipp Förster Foto: KSC

    Nachdem Philipp Förster bereits als Jugendspieler bis 2010 in der KSC grenke aKAdemie sowie sowohl im Sommer 2024 als auch aktuell als Trainingsgast im Wildpark aktiv war, ist nun die Tinte unter seinem Vertrag trocken. Der 30-Jährige bringt viel Erfahrung mit nach Karlsruhe: 110 Einsätze in der 2. Bundesliga (16 Tore, 15 Vorlagen) sowie 83 Einsätze in der Bundesliga (8 Tore, 11 Vorlagen).

    Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport sieht in Förster einen Offensivspieler, der vielseitig einsetzbar ist, große Zweitliga-Erfahrung mitbringt und die KSC-DNA bereits im Herzen trägt. „Er ergänzt unsere Kaderplanung ideal“, sagt Eggimann. „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“, ergänzt Philipp Förster. „Ich kenne das Umfeld, die Mannschaft und vor allem auch das Trainerteam sehr gut. Ich freue mich auf meinen ersten Auftritt als KSC-Spieler im BBBank Wildpark!“

