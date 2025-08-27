Philipp Förster wird neuster Spieler beim KSC

Nachdem Philipp Förster bereits als Jugendspieler bis 2010 in der KSC grenke aKAdemie sowie sowohl im Sommer 2024 als auch aktuell als Trainingsgast im Wildpark aktiv war, ist nun die Tinte unter seinem Vertrag trocken. Der 30-Jährige bringt viel Erfahrung mit nach Karlsruhe: 110 Einsätze in der 2. Bundesliga (16 Tore, 15 Vorlagen) sowie 83 Einsätze in der Bundesliga (8 Tore, 11 Vorlagen).

Mario Eggimann, Geschäftsführer Sport sieht in Förster einen Offensivspieler, der vielseitig einsetzbar ist, große Zweitliga-Erfahrung mitbringt und die KSC-DNA bereits im Herzen trägt. „Er ergänzt unsere Kaderplanung ideal“, sagt Eggimann. „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“, ergänzt Philipp Förster. „Ich kenne das Umfeld, die Mannschaft und vor allem auch das Trainerteam sehr gut. Ich freue mich auf meinen ersten Auftritt als KSC-Spieler im BBBank Wildpark!“