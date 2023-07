Man könne bestätigen, dass die Polizei gegen einen der Hertha-Spieler ermittle, wird eine Sprecherin des Vereins von Bild.de zitiert. Nähere Angaben wolle man jedoch aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.

Laut Medienberichten soll es am Samstagabend, 15. Juli, in einem Gasthof zu dem Zwischenfall gekommen sein. Die Polizei habe besagten Spieler schließlich am Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen.

In Folge des Streits sei ein 22-Jähriger laut Angaben der Zeitung schwer am Kopf verletzt worden und bislang nicht vernehmungsfähig. Er wurde zur Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Gersbeck soll sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur derzeit wieder im Teamhotel aufhalten.

Der 28-jährige Bundesliga-Profi war erst vor wenigen Wochen zu seinem alten Verein Hertha BSC zurückgekehrt. Vier Jahre hatte er zuvor für den Karlsruher SC im Tor gestanden.

Montag, 17. Juli, 18.30 Uhr: Gersbeck suspendiert

Wie der Spiegel berichtet, muss Marius Gersbeck nach dem Vorfall nicht nur das Camp verlassen. Er wird auch bis auf Weiteres vom Training suspendiert. Laut Spiegel musste der ehemaliger KSC-Keeper am Montag die Koffer packen.

"Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren", wird Geschäftsführer Thomas Herrich in einer Mitteilung zitiert. Weitere Äußerungen werde es vonseiten des Vereins nicht geben.

Gersbeck selbst oder sein Management haben sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Donnerstag, 27. Juli: Zeugen belasten Gersbeck schwer

Als der Vorfall am 15. Juli geschah, war Marius Gersbeck mit einem weiteren Mann unterwegs. Dieser soll nun als Zeuge bei der Polizei ausgesagt haben, wie die Bild am 25. Juli berichtet. "Der Zeuge bestätigt, dass der Beschuldigte zuerst zugeschlagen und getreten hat", so ein Polizeisprecher zur Zeitung.

Wurde «bis auf Weiteres» suspendiert: Hertha-Torwart Marius Gersbeck. | Bild: Soeren Stache/dpa

Die Anzahl der Zeugen, welche den ehemaligen KSC-Torhüter schwer belasten, ist somit auf drei gestiegen. Zu dem verletzten 22-Jährigen und seine Freundin, gesellt sich inzwischen der Bekannte von Gersbeck.

Laut Informationen der Bild-Zeitung habe die Freundin des Opfers den Hertha-Spieler am Abend des Vorfalls fotografiert - bevor dieser den Tatort verließ. Eine Identifikation fiel der örtlichen Polizei entsprechend leicht.

Inwiefern die Staatsanwaltschaft Anklage wegen schwerer Körperverletzung erhebt, ist derzeit unklar. Sollte Gersbeck jedoch in einem Strafverfahren für schuldig befunden werden, drohen ihm bis zu drei Jahre Haft - nach österreichischem Recht.